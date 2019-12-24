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15:36 | 23 декабря
Министерство здравоохранения региона напоминает населению о необходимости диспансеризации
14:55 | 23 декабря
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Министерство здравоохранения региона напоминает населению о необходимости диспансеризации

Новости


Министерство здравоохранения региона напоминает населению о необходимости диспансеризации.

Что включает в себя всеобщая диспансеризация взрослого населения?

1 этап – скрининг.

2 этап – дополнительное обследование и уточнение диагноза, консультации и осмотр врачей.

Зачем нужна диспансеризация? Для своевременного выявления опасных заболеваний и предрасположенности к ним!

Диспансеризация взрослого населения проводится бесплатно в рамках ОМС.

Министерство здравоохранения области приглашает пройти диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления!

Если Ваш возраст 18-39 лет - 1 раз в 3 года; 40 лет и старше – ежегодно.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
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