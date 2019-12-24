Министерство здравоохранения региона напоминает населению о необходимости диспансеризации
Министерство здравоохранения региона напоминает населению о необходимости диспансеризации.
Что включает в себя всеобщая диспансеризация взрослого населения?
1 этап – скрининг.
2 этап – дополнительное обследование и уточнение диагноза, консультации и осмотр врачей.
Зачем нужна диспансеризация? Для своевременного выявления опасных заболеваний и предрасположенности к ним!
Диспансеризация взрослого населения проводится бесплатно в рамках ОМС.
Министерство здравоохранения области приглашает пройти диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления!
Если Ваш возраст 18-39 лет - 1 раз в 3 года; 40 лет и старше – ежегодно.
При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.