Театральная площадь начала работу в специальном новогоднем режиме

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С 22 по 30 декабря 2019 года с 17.00 до 18.30 и со 2 по 7 января 2020 года с 12.00 до 19.00 в Доме Деда Мороза проходят встречи с главными новогодними персонажами. Юные саратовцы смогут окунутьсяв волшебную атмосферу сказки, увидеть главного зимнего волшебника, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказать стихотворение, спеть новогоднюю песню, а на память о посещении получить сладкий приз.В эти же дни на сцене состоятся театрализованные представления и концертные программы с участием муниципальных творческих коллективов. Аниматоры проведут игровые программы у городской Новогодней Ёлки.В ночь на 1 января 2020 года подготовлена праздничная программа «С Новым годом, Саратов!». С 22.00 до 02.00 горожан ждет театрализованное представление и праздничный фейерверк.Сообщает пресс-служба мэрии.