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Саратовские спортсмены стали номинантами на звание лучших в трейлраннинге в 2019 году

Новости


Российскую премию трейлраннинга в 2019 году проводит информационный сайт mountain-race.ru.

По словам организаторов, 2019 год стал прорывным в отечественном трейле. "Громкие события, троекратный рост количества стартов, новые территории и имена дали нам повод для проведения первой Премии Российского Трейлраннинга. Время выбирать лучших! " - сообщается на официальном сайте премии.

Саратовские спортсмены и проекты представлены в 4 номинациях.

Спортсмен года, Женщины - Елена Петрова - тренер-преподаватель по спортивному туризму, ведёт тренировки на базе МОУ "СОШ №76". Победительница и призёр крупнейших забегов в горах в 2019 году! 11 место на ЧЕ по скайраннингу.

Спортсмен года, Мужчины - Дмитрий Брегеда - МСМК, чемпион Мира и Европы 2019 по зимнему триатлону, ни одного поражения во всероссийских стартах по трейлраннингу в 2019 году. 5 стартов - 5 побед.

Лучший равнинный трейл - Самба Трейл - сложнейший беговой старт Саратовской области номинирован на звание лучшего равнинного трейла в России в 2019 году. Самобытный и душевный забег с 2017 по 2019 год проводился в Красноармейском районе Саратовской области.

Школа года - ProCaT - саратовский спортивный клуб (трейл, бег, велосипед, лыжи, триатлон) номинирован на звание лучшей спортивной школы по трейлу.

Проголосовать можно по ссылке: https://mountain-race.ru/russian-trailrunning-awards.

Сообщает официальный сайт регионального министерства молодёжной политики и спорта.
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