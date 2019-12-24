Алина Ростоцкая провела в Саратове мастер-класс
19 декабря в Саратовском областном учебно-методическом центре прошел мастер-класс по эстрадно-джазовому вокалу лауреата международных конкурсов, полуфиналистки шоу «Большой Джаз» на телеканале «Культура» Алины Ростоцкой (г. Москва).
На своем занятии ведущей удалось не только грамотно сочетать теорию и практику джазового вокала, но и увлечь аудиторию красивым, свободным исполнением, показать, как можно получать радость от владения своим голосом, от импровизации, от полного погружения в музыку.
Певица подробно остановилась на основных джазовых стилях, познакомила с их особенностями и различиями как на примере собственного исполнения, так и с помощью записей других вокалистов. Далее участники мастер-класса перешли к развитию импровизационного мышления и попробовали свои силы в импровизации.