В Москве пройдет «Неделя Российского Ритейла»
В период с 8 по 12 июня 2020 года состоится крупнейшее отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли - Международный форум бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла».
Организаторами Форума являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.
На данном мероприятии формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного и цивилизованного рынка ритейла, решаются проблемы отрасли.
В Форуме примут участие руководители федеральных органов власти, представители государственных органов потребительского рынка субъектов Российской Федерации, ведущие федеральные и региональные ритейлеры, крупнейшие российские и международные организации поставщиков и другие участники потребительского рынка.
В настоящее время программа мероприятия формируется и будет опубликована на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.retailweek.ru.
Контактное лицо для получения дополнительной информации: Ногай Евгений Александрович, телефон: 8 (495) 924-02-80, e-mail: info@retailevent.ru.