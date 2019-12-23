"Театралика" приглашена на Международный фестиваль в Японию

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Труппа театра несколько месяцев ждала результатов этого конкурса, на который отправила заявку и видеоверсию спектакля. На этой неделе пришло долгожданное письмо из Японии с приглашением на фестиваль:«Дорогая «Театралика», исполнительный комитет «Всемирного фестиваля детских исполнительских искусств в Тояме» приглашает вашу группу на «Всемирный фестиваль Детских Театров в Тояме 2020», по итогам решений Международного Объединенного Отборочного Комитета.Для нас большая честь и удовольствие направить вам это официальное письмо -приглашение. Тема этого фестиваля - «Мы строим будущее». Наша цель - способствовать культурному обмену и дружбе между участниками через различные выступления, коллоквиумы и семинары. Они будут организованы через партнёрские взаимоотношения детей и взрослых со всего мира... Очень ждём встречи с Вами, а также хотим увидеть Ваш замечательный спектакль в городе Тояма».Письмо подписано президентом и директором исполнительного комитета «Всемирного фестиваля детских исполнительских искусств в Тояме» Kiyoshi KATO и Haruka KASAI, председателем «Международного Объединенного Отборочного Комитета» Yukihito FUNAMOTO, президентом и вице-президентом Международной ассоциации любительских театров «AITA/IATA» Béatrice CELLARIO и Rob Van GENECHTEN.