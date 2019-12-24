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"СГАУ-Саратов" сыграл вничью с командой "Чеховские Медведи"
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"СГАУ-Саратов" сыграл вничью с командой "Чеховские Медведи"

Новости


Вчера в подмосковном Чехове гандболисты "СГАУ-Саратов" провели заключительный матч года против 18-ти кратных чемпионов России, гандболистов "Чеховских медведей".

"За всю историю противостояний нашей команде не удавалось побеждать самую титулованную команду России. После домашнего матча против серебряного призёра чемпионата России, московского "Спартака", у нашей команды должна была появиться уверенность в собственных силах и способности добиваться положительного результата с сильнейшими командами России и Европы.

С первых минут матча на площадке завязалась упорная борьба, в которой "аграрии" не уступали 18-ти кратным чемпионам России. К середине тайма "медведи" добились отрыва в пять мячей 12:7 и положительный результат матча для "волжан" представлялся весь не простым исходом. Тем не менее, то что происходило на игровой площадке в последние 15-ть минут тайма нельзя было предугадать болельщикам. Саратовские гандболисты смогли не только догнать в счёте хозяев площадки, но и выиграть первый тайм 18:20.

Оптимистичный первый тайм чуть было не испортило начало второго тайма. Ряд потерь в атаке саратовцев позволил "медведям" догнать в счёте нашу команду и выйти в лидеры матча. Тем не менее "аграрии" не позволили развить успех "медведям". Матч перешёл в нервную концовку, в которой удача могла улыбнуться как одной, так и другой команде. На последних секундах матча, вышедший на бросковую позицию Михаил Шарков не смог переиграть голкипера "медведей", а уже на ответную атаку у чемпионов не хватило времени. Итог матча - боевая ничья 36:36" - сообщает пресс-служба Саратовского клуба.
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