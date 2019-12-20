В Саратове попытались вычислить "Формулу счастливого детства"

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В мероприятии приняли участие заместитель главы по социальной сфере Наталия Леонтьева, уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, сотрудники профильных структурных подразделений администрации города, районных администраций, представители городской прокуратуры, Общественной палаты Саратова, полиции, директора школ, психологи и родители.Заседание было посвящено теме безопасности детей в интернете. Наталия Леонтьева отметила, что образовательные учреждения, общественные организации, родители, все работают на один результат – воспитание культуры безопасного поведения детей и подростков.Председатель комитета по образованию администрации города Лариса Ревуцкая рассказала, что по инициативе профильного комитета был проведен анализ интересов молодежи в интернете.«Ребятам был задан вопрос о времени, которое они проводят в социальных сетях. Более трети школьников находятся там свыше 5 часов в сутки, треть – от 3 до 5 часов, остальные менее 3-х. Это тот аспект, на который мы должны обращать внимание при выстраивании воспитательной работы в школах», - обратилась к директорам школ и заместителям глав районных администраций по социальной сфере Лариса Ревуцкая.Все школы города проводят большую работу, как с детьми, так и с родителями по профилактике безопасности детей в интернете. Кроме того, в школах отсутствует доступ к опасным страницам, поскольку при заключении договора с интернет-провайдером в обязательном порядке прописана контент-фильтрация. Лариса Ревуцкая отметила, что на сайтах всех школ есть вкладка «Сетевичок», где размещены все информационные материалы о том, как оградить ребенка от опасностей в сети Интернет.Наталия Леонтьева порекомендовала директорам школ на предстоящих родительских собраниях еще раз напомнить о необходимости родительского контроля за безопасностью ребенка в сети Интернет том, о возможности блокировки доступа к опасным сайтам.В ходе обсуждения собравшиеся обменялись мнениями и предложениями по дальнейшей работе в этом направлении.По итогам мероприятия был сформирован ряд рекомендаций, которые будут доведены до всех школ.