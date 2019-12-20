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В Саратове попытались вычислить "Формулу счастливого детства"

Новости


Вчера в конференц-зале МОУ «Лицей № 4» состоялся круглый стол в рамках проекта «Формула безопасного детства». Напомним, что проект реализуется по инициативе главы муниципального образования «Город Саратов» Михаила Исаева и затрагивает весь спектр профилактических и практических мероприятий, связанных с безопасностью детей на территории Саратова.

В мероприятии приняли участие заместитель главы по социальной сфере Наталия Леонтьева, уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, сотрудники профильных структурных подразделений администрации города, районных администраций, представители городской прокуратуры, Общественной палаты Саратова, полиции, директора школ, психологи и родители.

Заседание было посвящено теме безопасности детей в интернете. Наталия Леонтьева отметила, что образовательные учреждения, общественные организации, родители, все работают на один результат – воспитание культуры безопасного поведения детей и подростков.

Председатель комитета по образованию администрации города Лариса Ревуцкая рассказала, что по инициативе профильного комитета был проведен анализ интересов молодежи в интернете.

«Ребятам был задан вопрос о времени, которое они проводят в социальных сетях. Более трети школьников находятся там свыше 5 часов в сутки, треть – от 3 до 5 часов, остальные менее 3-х. Это тот аспект, на который мы должны обращать внимание при выстраивании воспитательной работы в школах», - обратилась к директорам школ и заместителям глав районных администраций по социальной сфере Лариса Ревуцкая.

Все школы города проводят большую работу, как с детьми, так и с родителями по профилактике безопасности детей в интернете. Кроме того, в школах отсутствует доступ к опасным страницам, поскольку при заключении договора с интернет-провайдером в обязательном порядке прописана контент-фильтрация. Лариса Ревуцкая отметила, что на сайтах всех школ есть вкладка «Сетевичок», где размещены все информационные материалы о том, как оградить ребенка от опасностей в сети Интернет.

Наталия Леонтьева порекомендовала директорам школ на предстоящих родительских собраниях еще раз напомнить о необходимости родительского контроля за безопасностью ребенка в сети Интернет том, о возможности блокировки доступа к опасным сайтам.

В ходе обсуждения собравшиеся обменялись мнениями и предложениями по дальнейшей работе в этом направлении.

По итогам мероприятия был сформирован ряд рекомендаций, которые будут доведены до всех школ.