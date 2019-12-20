20 декабря 2019 ПЯТНИЦА
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Вольчанка Софья Ларина стала лауреатом Международного конкурса "Красота Божьего мира"

Новости
Вольчанка Софья Ларина стала лауреатом Международного конкурса "Красота Божьего мира"

17 декабря в Москве в Храме Христа Спасителя были подведены итоги XV Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Великая Победа: наследие и наследники».

Возглавил работу жюри председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Сопредседателем конкурса был руководитель сектора мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации, президент Автономной некоммерческой организации «Поколение» иеромонах Трифон (Умалатов).

Всего на заключительный этап конкурса поступило 3115 работ из 177 епархий Русской Православной Церкви.

В номинации «Роспись по фарфору» третье место заняла работа «Города-герои» 16-летней Софьи Лариной из Детской школы искусств №5 г. Вольска Саратовской области.