Юные футболисты из Саратова станут участниками общероссийской новогодней ёлки в Кремле
25 декабря 2019 года воспитанники ГАУСО «СШОР по футболу «Сокол» примут участие в общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлевском Дворце (Москва).
Спортшколу будут представлять 4 спортсмена команды «Сокол-2010»: Алешин Алексей, Рожков Кирилл, Савенков Андрей, Губанов Герман. Каждый из них поедет на Кремлевскую елку впервые в жизни.
В составе своей команды эти ребята стали: победителями отборочного этапа международного фестиваля «Большие звезды светят малым» имени нападающего саратовского «Сокола» Александра Перченка (г. Энгельс); выиграли всероссийский турнир по футболу «Планета чемпионов» (г. Адлер), а Андрей Савенков был признан лучшим защитником этого турнира; заняли 1 место в региональном этапе Международного фестиваля детских футбольных команд «Локобол-2019-РЖД», а также являются победителями Открытых турниров СШОР «Сокол» и «СШОР-14» и участниками Первенства Саратовской области по футболу среди команд 2009 и 2010 г.р.