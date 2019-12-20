20 декабря 2019 ПЯТНИЦА
Новости
16:25 | 20 декабря
В Саратове попытались вычислить "Формулу счастливого детства"
15:38 | 20 декабря
Вольчанка Софья Ларина стала лауреатом Международного конкурса "Красота Божьего мира"
14:58 | 20 декабря
Юные футболисты из Саратова станут участниками общероссийской новогодней ёлки в Кремле
14:09 | 20 декабря
На площади имени Кирова в Саратове могут появиться места для зарядки гаджетов
13:17 | 20 декабря
В Саратове продолжается благоустройство городских улиц
12:18 | 20 декабря
В Боголюбовском училище предлагают сотворить "Рождество своими руками"
11:23 | 20 декабря
Дед Мороз приглашает саратовцев на красочное новогоднее представление на Театральной площади
10:36 | 20 декабря
В Саратове в погребе гаража сгорел человек
09:49 | 20 декабря
В рамках 28-го 28го Саратовского международного органного фестиваля выступит Хэнк Верхоэф
09:00 | 20 декабря
Саратову задолжали энергетика 4,5 миллиарда рублей
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

На площади имени Кирова в Саратове могут появиться места для зарядки гаджетов

Новости


Вчера в администрации города прошла рабочая встреча, на которой обсудили благоустройство площади Кирова. Напомним, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году будет отремонтирована площадь имени Кирова. Эта территория в ходе рейтингового голосования была выбрана жителями Саратова.

В мероприятии приняли участие представители структурных подразделений администрации города, общественности, экспертного сообщества и руководители организаций, располагающихся на площади.

Открывая встречу, заместитель главы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко предложил продолжить обсуждение проекта благоустройства. Собравшимся напомнили об основных зонах деления площади. Это транзиты в сторону проспекта им. Кирова, открытые пространства с возможностью проведения различных мероприятий, зоны отдыха и зоны активных игр.

В процессе обсуждения проекта возник еще ряд предложений. Так, наряду с тем, что на площади планируется использование таких же малых архитектурных форм, как и на проспекте им. Кирова, было высказано мнение об установке отличных от них, например, каменных лавочек. Кроме того, специалисты предложили использовать положительный опыт благоустройства проспекта и заложить в техническое задание пункт о кабельной канализации, что бы уйти от висящих над головой проводов. Это даст возможность также организовать специальные места для подзарядки различных гаджетов.