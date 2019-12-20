На площади имени Кирова в Саратове могут появиться места для зарядки гаджетов

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В мероприятии приняли участие представители структурных подразделений администрации города, общественности, экспертного сообщества и руководители организаций, располагающихся на площади.Открывая встречу, заместитель главы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко предложил продолжить обсуждение проекта благоустройства. Собравшимся напомнили об основных зонах деления площади. Это транзиты в сторону проспекта им. Кирова, открытые пространства с возможностью проведения различных мероприятий, зоны отдыха и зоны активных игр.В процессе обсуждения проекта возник еще ряд предложений. Так, наряду с тем, что на площади планируется использование таких же малых архитектурных форм, как и на проспекте им. Кирова, было высказано мнение об установке отличных от них, например, каменных лавочек. Кроме того, специалисты предложили использовать положительный опыт благоустройства проспекта и заложить в техническое задание пункт о кабельной канализации, что бы уйти от висящих над головой проводов. Это даст возможность также организовать специальные места для подзарядки различных гаджетов.