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В Боголюбовском училище предлагают сотворить "Рождество своими руками"

Новости


21-22 декабря (суббота и воскресенье), с 10 до 18 часов, в Саратовском художественном училище имени А.П. Боголюбова на ул. Университетская, 59, состоится фестиваль творческих подарков «Рождество своими руками».

Посетителей ждёт:
– Более 60 мастер-классов от саратовских мастеров, в том числе множество бесплатных;
– Ярмарка новогодних подарков ручной работы;
– Занятия в мастерских художественного училища.

Кроме того, 22 декабря (воскресенье) в 12:00 часов в Саратовском художественном училище, состоится день открытых дверей. Гостей ждут на 3 этаже в выставочном зале.
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