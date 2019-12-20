Дед Мороз приглашает саратовцев на красочное новогоднее представление на Театральной площади
Сегодня, 20 декабря, глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм разместил пост с приглашением горожан на церемонию открытия главной Новогодней Ёлки Саратова, которая состоится 21 декабря в 17.00 на Театральной площади.
Саратовцев ждет красочное театрализованное представление с большим количеством сказочных персонажей, церемония зажжения городской Ёлки и традиционная презентация Дома Деда Мороза.
В программу мероприятия будут включены весёлые интерактивные игры с участием ростовых кукол и сказочных персонажей. Завершится мероприятие весёлой концертной программой на сцене площади и хороводом вокруг Ёлки.