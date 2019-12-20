20 декабря 2019 ПЯТНИЦА
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В Саратове в погребе гаража сгорел человек
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В Саратове в погребе гаража сгорел человек

Новости


В минувшие сутки в Саратовской области произошло пять пожаров.

19 декабря в 05. 20 Мокроус горел жилой дом в в селе Тамбовка Федоровского района. Площадь пожара составила 168 квадратных метров.

В девять вечера на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в помещении склада на ул. Белоглинской в Октябрьском районе. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Горели деревянные стеллажи с пищевой продукцией на площади 30 квадратных метров.

Часом позже в селе Старая Порубежка загорелся частный дом. Площадь пожара составила 24 "квадрата".

Сегодня около шести утра на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в сушильной камере в Волжском районе на Пристанском шоссе. Горела камера и древесина на площади 10 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 9 человек личного состава.

20 декабря 06 ч. 52 м. на пульт «01» г. Саратов поступил сигнал о пожаре в погребе гаража на 1-ом проезде Энергетиков в Заводском районе. В результате пожара погиб человек (личность устанавливается). Площадь пожара составила 4 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.

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