В Саратове в погребе гаража сгорел человек

просмотров: 96

19 декабря в 05. 20 Мокроус горел жилой дом в в селе Тамбовка Федоровского района. Площадь пожара составила 168 квадратных метров.В девять вечера на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в помещении склада на ул. Белоглинской в Октябрьском районе. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Горели деревянные стеллажи с пищевой продукцией на площади 30 квадратных метров.Часом позже в селе Старая Порубежка загорелся частный дом. Площадь пожара составила 24 "квадрата".Сегодня около шести утра на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в сушильной камере в Волжском районе на Пристанском шоссе. Горела камера и древесина на площади 10 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 9 человек личного состава.20 декабря 06 ч. 52 м. на пульт «01» г. Саратов поступил сигнал о пожаре в погребе гаража на 1-ом проезде Энергетиков в Заводском районе. В результате пожара погиб человек (личность устанавливается). Площадь пожара составила 4 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.