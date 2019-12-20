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В рамках 28-го 28го Саратовского международного органного фестиваля выступит Хэнк Верхоэф

Новости


30 января зрителей 28го Саратовского международного органного фестиваля ожидает российская премьера программы «Барокко…Танго…Джаз» профессора Амстердамской консерватории, главного органиста кафедрального собора Oude Kerk, университетов Vriye и Verden-an-Monnikendam Хенка ВЕРХОЭФА.

Выдающийся органист, он решил «раздвинуть» замкнутые соборным репертуаром рамки орган. В свою новую программу Хенк эксклюзивно только для саратовцев включил кроме популярной органной классики Г. Генделя, Ф. Мендельсона Дж. Гершвина, Джона Уильямса, Лонарда Бернстайна, популярные танго Астора Пьяццоллы не просто в музыкальном исполнении, а с ярким танцевальным сопровождением саратовского тангеро, руководителя школы аргентинского танца «ParaTODOS» Сергея Захарова с Мариной Мироновой, Наталией Макаровой и Оксаной Кунгурцевой.
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