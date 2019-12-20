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Саратову задолжали энергетика 4,5 миллиарда рублей
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Саратову задолжали энергетика 4,5 миллиарда рублей

Новости


На середину декабря задолженность за отопление и горячую воду клиентов энергокомпании в Саратове, Энгельсе и Балакове воду составила около 4,49 миллиарда рублей.

Такую цифру на итоговой пресс-конференции 17 декабря озвучила директор Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Светлана Жаркова.

Большую часть данной суммы составляют долги саратовских ТСЖ-ЖСК. Их руководство собирает с жильцов плату за тепловую энергию, аккумулирует на счетах управляющих организаций и только потом перечисляет ее энергетикам. Данная категория клиентов не доплатила «Т Плюс» более 3,2 млрд рублей.

Следом за ними идут неплатежи жителей многоквартирных домов Саратова, Энгельса и Балакова, которые оплачивают услуги отопления и горячего водоснабжения напрямую энергокомпании. Под занавес уходящего года население этих городов не выплатило энергетикам почти 839 млн рублей.

Также порядка 43 млн рублей долгов приходятся на промышленные предприятия, 98 млн – на бюджеты различных уровней. Еще 249 млн рублей представляют собой сумму неплатежей со стороны прочих категории клиентов: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, объектов малого и среднего бизнеса.

Для снижения уровня задолженности и финансового обеспечения надежного прохождения отопительного сезона специалисты Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» не только осуществляют эффективное взыскание долгов в принудительном порядке и ведут активную работу со службой судебных пристав, но и организуют регулярные стимулирующие акции. К примеру, в рамках акции «В Новый год – без долгов» выплатив свою задолженность до конца года, клиенты-физические лица получат списание пени, которые были начислены им ранее за несоблюдение сроков оплаты.
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