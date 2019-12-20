Законы Ульяновской области поднимают социальный статус педагогов

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В появлении этих пока региональных законодательных актов есть непосредственная заслуга губернатора Сергея Морозова как опытного федерального чиновника и губернатора активно развивающейся области, сообщает информагентство ЕльМедиа.Документ «О статусе педагога» Сергей Морозов подписал в преддверии Дня учителя, 25 сентября. Чуть раньше Министр просвещения РФ Ольга Васильева, отметила, что Ульяновская область «первой из регионов предложила принять такой документ, который в дальнейшем может стать основой для разработки федерального закона». По словам Министра образования и науки Ульяновской области Натальи Семеновой, основная цель инициативы – «закрепить статус педагога на законодательном уровне». В документе максимально полно прописаны принципы и нормы профессиональной этики педагогических работников.Утверждение статуса педагогического работника отвечает запросам профессионального сообщества и является одним из ключевых для реализации нацпроекта проекта «Образование» и федерального проекта «Учитель будущего». В документе отражены права педагогических работников, условия обеспечения профессиональной деятельности и повышения квалификации, виды поощрения и меры социальной поддержки.Определены категории педагогических работников: педагог-наставник, педагог-методист, педагог-исследователь и регламентированы надбавки. Ежемесячная выплата за категорию «наставник» составит 12 300 рублей; за категорию «исследователь» – 9994 рубля и за категорию «методист» – 6150 рублей, все средства за счёт бюджетных ассигнований бюджета Ульяновской области.Наставническая деятельность будет направлена на помощь педагогам в успешном овладении профессиональными компетенциями. Сегодня в области создается сообщество наставников. Педагоги-методисты будут распространять передовой опыт и оказывать помощь в разработке образовательных программ. А новый тип педагогов-исследователей должен усилить инновационную деятельность в школах.Для подчеркивания государственного статуса педагогического работника законом предусмотрено создание нагрудного знака «Педагогический работник Ульяновской области». Также у педработников появится право входить в состав всех координационных органов и рабочих групп по вопросам социальной сферы.«Основная проблема школы сейчас в том, что социальный статус учителя довольно сильно занижен. Сегодня изменения в экономике, культуре происходят чуть ли не каждый день, общим остается одно: ту ответственность, что лежит на педагогах, никто не отменял. А вот уважения к учительскому труду стало гораздо меньше, критики – больше, да и достойная оплата труда наблюдается, пожалуй, лишь в двух российских столицах. В обществе все чаще отдают приоритет новым компьютерным технологиям или, например, искусственному интеллекту. Поэтому государство должно проявить больше внимания к труду учителей, отразив это в законодательной сфере», – рассуждает Илья Демаков, учитель истории, тренер российской команды на Форуме молодежи северных стран (Nordic Youth Meeting) и обладатель звания «Учитель года-2017».Вторая важная законодательная инициатива губернатора Морозова – это юридически оформленный статус молодого специалиста, отмечает агентство МИРИНФО.«Статус молодого специалиста и предоставление соответствующих льгот на федеральном уровне сегодня практически не регулируется. Единственный нормативный правовой акт, содержащий подобное положение, – статья 70 Трудового кодекса РФ, которая запрещает работодателю устанавливать при приеме на работу испытательные сроки для граждан, окончивших средние профессиональные и высшие учебные заведения менее года назад. Иных льгот молодой специалист по Трудовому кодексу РФ не имеет», – комментирует замдиректора по учебно-методической работе кафедры госслужбы и кадровой политики РАНХГиС Александр Горбачев.Очень важно, что само понятие «молодой специалист», как таковое, зафиксировано уже на уровне субъекта федерации Ульяновская область, хотя на российском правовом поле этого понятия пока нет. Исходя из содержания региональных нормативно-правовых актов, можно выделить основные условия и получения данного статуса.В Ульяновской области молодым специалистам, в том числе, проживающим в сельской местности и рабочих посёлках, будут положены льготы, единовременные выплаты и прочие меры социальной поддержки. Пусть они пока скромны, но это первая ласточка, которая даст старт удачной карьере.