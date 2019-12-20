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Знак качества «Новосибирская марка» получил бренд «Заповедное» компании «Балтика»

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Знак качества «Новосибирская марка» получил бренд «Заповедное» компании «Балтика»


В Новосибирске состоялось чествование лауреатов регионального конкурса «Новосибирская марка».

Победителей ежегодного конкурса продукции, услуг и технологий наградил 17 декабря мэр города Анатолий Локоть. Бренд «Заповедное» компании «Балтика» стал лауреатом «Новосибирской марки» в номинации «Продовольственные товары».

Впервые пиво «Заповедное» было изготовлено в 1994 году и получило название «Столбы» в честь Красноярского заповедника. На новосибирской пивоварне пиво «Заповедное» было возрождено в 2014 году. Как известно, на предприятиях «Балтики» обеспечивают преемственность рецептур и натуральность продукта, сохраняют лучшие традиции пивоварения.

По словам Алексея Подворного, главного пивовара завода «Балтика-Новосибирск», пивовар – это физиолог, который понимает специфику создания и восприятия вкуса, ученый, способный изобрести из известных продуктов уникальные сочетания, творец, умеющий перевести запросы потребителей на профессиональный язык ингредиентов. Жюри конкурса дали высокую оценку вкусовым качествам пива «Заповедное» и включили бренд в число обладателей регионального знака качества.