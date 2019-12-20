Росздравнадзор официально заявил, что противовирусный препарат Кагоцел абсолютно безопасен
В последнее время в СМИ активно распространяется фейковая новость о возможном влиянии популярного противовирусного препарата Кагоцел на репродуктивную функцию мужчин.
Эта история также получила широкую огласку в социальных медиа, где авторы постов устрашают пользователей веществом госсипол, входящим в состав Кагоцела. Они утверждают, что препарат якобы наносит непоправимый урон репродуктивной функции мужчин.
За разъяснением ситуации с запросом в Росздравнадзор обратилась ведущая радио Спутник ФМ.
Федеральная служба предоставила письменное заявление, где подтвердила безопасность препарата. Согласно ответу Росздравнадзора, проводившиеся разработчиком Кагоцела доклинические исследования репродуктивной токсичности не выявили воздействия лекарственного средства на репродуктивную систему. Также ведомство сообщает, что информация о нежелательных реакциях, связанных с поражением репродуктивной системы с 2015 по 2019 годы не поступала.
Ранее представитель компании в интервью «Российской газете» также опровергла миф о токсичности препарата. «Были проведены дополнительные исследования, убедительно показавшие полную безопасность Кагоцела в отношении репродуктивной системы организма с учетом накопленных за прошедшие годы новых научных знаний, новых методических приемов, расширяющих знания о препарате»,- отметила Виктория Щербакова, к.б.н., руководитель отдела доклинических исследований компании «Ниармедик», производителя противовирусного препарата Кагоцел. Подробнее с интервью можно ознакомиться по ссылке.
Заявление Росздравнадзора еще раз подтверждает абсолютную безопасность противовирусного препарата Кагоцел, который эффективен в борьбе против ОРВИ и гриппа.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у врача.
Эта история также получила широкую огласку в социальных медиа, где авторы постов устрашают пользователей веществом госсипол, входящим в состав Кагоцела. Они утверждают, что препарат якобы наносит непоправимый урон репродуктивной функции мужчин.
За разъяснением ситуации с запросом в Росздравнадзор обратилась ведущая радио Спутник ФМ.
Федеральная служба предоставила письменное заявление, где подтвердила безопасность препарата. Согласно ответу Росздравнадзора, проводившиеся разработчиком Кагоцела доклинические исследования репродуктивной токсичности не выявили воздействия лекарственного средства на репродуктивную систему. Также ведомство сообщает, что информация о нежелательных реакциях, связанных с поражением репродуктивной системы с 2015 по 2019 годы не поступала.
Ранее представитель компании в интервью «Российской газете» также опровергла миф о токсичности препарата. «Были проведены дополнительные исследования, убедительно показавшие полную безопасность Кагоцела в отношении репродуктивной системы организма с учетом накопленных за прошедшие годы новых научных знаний, новых методических приемов, расширяющих знания о препарате»,- отметила Виктория Щербакова, к.б.н., руководитель отдела доклинических исследований компании «Ниармедик», производителя противовирусного препарата Кагоцел. Подробнее с интервью можно ознакомиться по ссылке.
Заявление Росздравнадзора еще раз подтверждает абсолютную безопасность противовирусного препарата Кагоцел, который эффективен в борьбе против ОРВИ и гриппа.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у врача.