В Пушкинке открылась выставка тактильных книг

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Основная цель такой книги - развитие тактильной чувствительности, восприятия, мышления, воображения, творческих способностей детей дошкольного возраста. Тактильная книга - это удивительное пособие, сделанное своими руками с любовью, которое хранит в себе частичку души и тепло рук мастера. С его помощью можно играть и учить ребенка одновременно.Установлено, что большинство человеческих способностей имеют ярко выраженную сенсорную основу. Познание ребенком окружающей действительности, прежде всего, основывается на ощущениях и восприятиях. Ребенок узнает об окружающих предметах и явлениях при помощи зрения, слуха, осязания, и лишь в дальнейшем в процесс познания включаются речь, память, представления, мышление. Жизнь здорового ребенка наполнена новыми знаниями, увлекательными событиями, интересными открытиями и ярким общением. Мир как будто сам спешит идти ему навстречу. Однако немало живущих рядом с нами детей лишены этой естественной способности – дети с нарушениями зрения, а также с глубокими проблемами и слепых. Осязание для этих детей - важная составляющая связи с окружающей средой. Поэтому хорошим подспорьем и началом адаптации в этом сложном мире для особых детей является рукодельная тактильная книга.Читая тактильную книгу, то есть, обследуя объемные предметы из различных материалов пальчиками рук, слепой ребенок ассоциативно узнает то, чего не опишешь словами: облако, мыльный пузырь, снег, и осваивает трехмерность пространства и объем. Другими словами, рукотворные книги позволяют особым детям расширять кругозор, помогают в обследовании и восприятии окружающего мира, столь доступного людям с нормальным зрением. С помощью тактильной книги ребенок с ограниченными возможностями по зрению максимально приобщается к нормальной жизни, и развивается также как и его здоровые сверстники.Выставка «Мир на кончиках пальцев» будет работать в ОБДЮ до конца января 2020 года.