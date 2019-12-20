Саратовская дзюдоистка стала призером Всероссийских соревнований
Воспитанница центральной спортивной школа города Саратова Влада Прохорова заняла 2 места на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин "Мемориал памяти Заслуженного тренера России В. М. Пушкарева". Турнир проходит 17-19 декабря в г. Липецке.
Влада одержала 4 победы над соперницами из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Брянска. Это был её первый мастерский турнир. Влада Прохорова является воспитанницей тренеров Александра и Евгении Смирновых.