Энергетики «Т Плюс» выявили почти 400 объектов в охранных зонах теплотрасс

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Всего в Саратове, Энгельсе и Балакове энергетики зафиксировали в охранных зонах 399 таких сооружений. Вся соответствующая информация будет направлена в Ростехнадзор, органы прокуратуры, и городские администрации для принятия к владельцам объектов предусмотренных законом мер.Охранные зоны теплотрасс предназначены для ремонта и эксплуатации данной инфраструктуры, сопутствующего размещения спецтехники и материалов. В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в их пределах не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, воспрепятствовать ремонтам.Тем не менее в ходе проведенного мониторинга энергетики «Т Плюс» обнаружили в охранных зонах тепловых сетей почти четыре сотни посторонних объектов, которые не имеют никакого отношения к эксплуатации данной инфраструктуры. Это гаражи, торговые павильоны, пристройки к магазинам, автостоянки и автопарковки, остановки общественного транспорта, рынки и даже детские игровые площадки. Размещение этих и других объектов в охранных зонах теплотрасс препятствует нормальной эксплуатации и обслуживанию тепловых сетей, а при повреждениях увеличивает продолжительность ремонтов и сроки возобновления тепло- и горячего водоснабжения клиентов.Но самое главное - наличие посторонних объектов рядом с теплосетями крайне опасно для самих подобных построек и тех людей, которые ими пользуются. Тепломагистрали работают под высоким давлением и транспортируют сетевую воду, температура которой в сильные морозы может превышать +100 градусов.В целях обеспечения безопасности и надежного теплоснабжения Саратовский филиал «Т Плюс» убедительно просит жителей сообщать в энергокомпанию о новых фактах незаконного размещения объектов в охранных зонах тепловых сетей. Сделать это можно по телефонам «горячей линии». В Саратове - 8 (8453) 32-00-22, в Балакове - 8 (8453) 611-500, в Энгельсе - 8 (8453) 55-75-08. Или на информационный портал http://teplo.energy/