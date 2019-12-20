20 декабря 2019 ПЯТНИЦА
Новости
18:05 | 19 декабря
Законы Ульяновской области поднимают социальный статус педагогов
18:03 | 19 декабря
Знак качества «Новосибирская марка» получил бренд «Заповедное» компании «Балтика»
17:18 | 19 декабря
Росздравнадзор официально заявил, что противовирусный препарат Кагоцел абсолютно безопасен
17:00 | 19 декабря
В Пушкинке открылась выставка тактильных книг
16:08 | 19 декабря
Саратовская дзюдоистка стала призером Всероссийских соревнований
15:21 | 19 декабря
Энергетики «Т Плюс» выявили почти 400 объектов в охранных зонах теплотрасс
14:30 | 19 декабря
В Саратове пройдет рождественский турнир по мини-футболу
13:39 | 19 декабря
Театр кукол «Теремок» стал победителем I Международного конкурса ватной игрушки
12:47 | 19 декабря
Студенты Игоря Баголея сыграют Жорди Гальсерана «Метод Грёнхольма»
12:00 | 19 декабря
Приглашаем к участию во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Энергетики «Т Плюс» выявили почти 400 объектов в охранных зонах теплотрасс

Новости


Саратовский филиал «Т Плюс» подвел итоги проверок охранных зон тепловых сетей на предмет выявления расположенных в них посторонних объектов.

Всего в Саратове, Энгельсе и Балакове энергетики зафиксировали в охранных зонах 399 таких сооружений. Вся соответствующая информация будет направлена в Ростехнадзор, органы прокуратуры, и городские администрации для принятия к владельцам объектов предусмотренных законом мер.

Охранные зоны теплотрасс предназначены для ремонта и эксплуатации данной инфраструктуры, сопутствующего размещения спецтехники и материалов. В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в их пределах не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, воспрепятствовать ремонтам.

Тем не менее в ходе проведенного мониторинга энергетики «Т Плюс» обнаружили в охранных зонах тепловых сетей почти четыре сотни посторонних объектов, которые не имеют никакого отношения к эксплуатации данной инфраструктуры. Это гаражи, торговые павильоны, пристройки к магазинам, автостоянки и автопарковки, остановки общественного транспорта, рынки и даже детские игровые площадки. Размещение этих и других объектов в охранных зонах теплотрасс препятствует нормальной эксплуатации и обслуживанию тепловых сетей, а при повреждениях увеличивает продолжительность ремонтов и сроки возобновления тепло- и горячего водоснабжения клиентов.

Но самое главное - наличие посторонних объектов рядом с теплосетями крайне опасно для самих подобных построек и тех людей, которые ими пользуются. Тепломагистрали работают под высоким давлением и транспортируют сетевую воду, температура которой в сильные морозы может превышать +100 градусов.

В целях обеспечения безопасности и надежного теплоснабжения Саратовский филиал «Т Плюс» убедительно просит жителей сообщать в энергокомпанию о новых фактах незаконного размещения объектов в охранных зонах тепловых сетей. Сделать это можно по телефонам «горячей линии». В Саратове - 8 (8453) 32-00-22, в Балакове - 8 (8453) 611-500, в Энгельсе - 8 (8453) 55-75-08. Или на информационный портал http://teplo.energy/

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код