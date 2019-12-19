Состоялось итоговое общее собрание членов некоммерческого партнерства «Русский Лосось»

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Также состоялось заседание Наблюдательного совета организации – в расширенном составе он собрался впервые. Цель мероприятия – подвести итоги деятельности партнерства в уходящем году, выбрать приоритетные проекты для выполнения в 2020 году и определить основные направления работы.Для партнерства 2019 год был очень активным. Выполняя основную миссию организации – содействие в сохранении популяций лососевых видов рыб в среде их естественного обитания на территории РФ – члены партнерства активно участвовали в работе международных организаций по вопросам сохранения лососевых (NASCO, EFTTA, Wild Salmon Center и других), а также успешно действовали в составе Общественного совета Федерального агентства по рыболовству.Вместе с партнерами члены «Русского Лосося» занимались противодействием браконьерству на лососевых реках, проводили научные исследования по выявлению состояния популяции тайменя и дикого лосося на водных объектах Дальнего Востока и Кольского полуострова, патрулировали в зимний сезон водные объекты.