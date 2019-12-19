19 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
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Песню-признание подарили поклонникам Михаил Гуцериев и Интарс Бусулис

Новости
Композиция, исполненная Интарсом Бусулисом, певцом из Латвии, участником «Евровидения» и победителем «Новой волны», сразу после премьеры попала в ротацию всех ведущих радиостанций страны.

Песню-признание подарили поклонникам Михаил Гуцериев и Интарс Бусулис

Композиция, исполненная Интарсом Бусулисом, певцом из Латвии, участником «Евровидения» и победителем «Новой волны», сразу после премьеры попала в ротацию всех ведущих радиостанций страны.
Она понравилась слушателям – интернет-пользователи активно поддерживают трек в сети. Музыку к песне написал известный композитор Андрей Резников, сын знаменитого Виктора Резникова.
«Время ходит назад» – это песня-признание, песня, заставляющая задуматься о времени, о любви, о возможности запустить время назад, чтобы придать любви значение. По словам Интарса Бусулиса, поэзия Михаила Гуцериева имеет особую романтику, настроение, она талантлива, при этом очень редко в современном мире встречаются стихи в песнях, чаще это просто слова.
Красивая философская композиция Михаила Гуцериева и Интарса Бусулиса доступна для скачивания на iTunes, в GooglePlay и Youtube.
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