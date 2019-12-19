Новую песню «Жарко» представил певец Норис
Певец Норис представил новую песню «Жарко».
Событие состоялось на вечеринке «Queens party» от телеканала «РУ ТВ» в конце ноября. Новый хит исполнитель создал сам, как и все остальные свои композиции. Участники вечеринки немедленно оценили новую композицию, начав подпевать Норису и зажигательно танцевать. Сегодня песня «Жарко» превратилась в саундтрек этой зимы, появившись в декабре на всех цифровых площадках. Она полюбилась слушателям, ее начали активно скачивать – на российском Itunes композиция вошла в топ-30 скачиваний и тренды Тикток. «Добрая песня про любовь в холодные времена» – так отозвался о своем творении ее автор – певец Норис.