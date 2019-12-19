19 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:47 | 19 декабря
Студенты Игоря Баголея сыграют Жорди Гальсерана «Метод Грёнхольма»
12:00 | 19 декабря
Приглашаем к участию во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»
11:44 | 19 декабря
Состоялось итоговое общее собрание членов некоммерческого партнерства «Русский Лосось»
11:40 | 19 декабря
Песню-признание подарили поклонникам Михаил Гуцериев и Интарс Бусулис
11:18 | 19 декабря
Центральная городская библиотека приглашает на выставку «Новый год. Все мы родом из детства…»
10:37 | 19 декабря
В Саратове состоится межрегиональный юношеский турнир по фехтованию
09:57 | 19 декабря
Новую песню «Жарко» представил певец Норис
09:00 | 19 декабря
В Саратове состоится рождественский турнир по мини-футболу
21:59 | 18 декабря
Финалистом премии «Цифровые вершины» стала CRM-система «Простой бизнес»
21:49 | 18 декабря
Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Новую песню «Жарко» представил певец Норис

Новости
Новую песню «Жарко» представил певец Норис

Певец Норис представил новую песню «Жарко».

Событие состоялось на вечеринке «Queens party» от телеканала «РУ ТВ» в конце ноября. Новый хит исполнитель создал сам, как и все остальные свои композиции. Участники вечеринки немедленно оценили новую композицию, начав подпевать Норису и зажигательно танцевать. Сегодня песня «Жарко» превратилась в саундтрек этой зимы, появившись в декабре на всех цифровых площадках. Она полюбилась слушателям, ее начали активно скачивать – на российском Itunes композиция вошла в топ-30 скачиваний и тренды Тикток. «Добрая песня про любовь в холодные времена» – так отозвался о своем творении ее автор – певец Норис.