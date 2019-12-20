Студенты Игоря Баголея сыграют Жорди Гальсерана «Метод Грёнхольма»

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Студенты Театрального института СГК им. Л.В. Собинова сыграют пьесу современного каталонского автора Жорди Гальсерана «Метод Грёнхольма» (перевод Натальи Ванханен).Традиция выпускать дипломные спектакли на профессиональной сцене хорошо знакома всем театралам Саратова, но всё же готовящаяся премьера выделяется среди других. Во-первых, впервые на сцене Саратовского театра юного зрителя свой дипломный спектакль будет играть мастерская заслуженного артиста России Игоря Баголея, год назад назначенного на должность директора театра. Но главная особенность этой постановки будет в том, что режиссёром спектакля выступит не педагог курса, как это обычно бывает, а главный режиссёр ТЮЗа Киселёва Алексей Логачёв. Таким образом, студенты не только приобретут первый опыт работы с современной драматургией, но также и первый опыт сотрудничества с незнакомым режиссёром, который не вёл с ними занятий в институте. Такой дипломный спектакль, который студенты выпустят в последние месяцы своего обучения, можно считать своего рода «генеральной репетицией» работы артиста на сцене профессионального театра.Художником спектакля, уже вполне по традиции ТЮЗа, будет главный художник театра Ольга Колесникова, которая постоянно сотрудничает в работе над дипломными работами с мастерской Риммы Беляковой и также неоднократно выпускала спектакли вместе с Алексеем Логачёвым.Пьеса «Метод Грёнхольма» написана в XXI веке, чуть больше 15 лет назад, но уже успела прославить имя её автора каталонского драматурга Жорди Гальсерана на весь мир. Сейчас этот текст с огромным успехом идёт во всех уголках планеты, и уже неоднократно ставился в России — от звёздного московского «Театра Наций» до театров Воронежа и Омска. Огромную популярность эта пьеса, жанр которой определяется в диапазоне от детектива и психологического триллера до более современного термина «стресс-тест», приобрела благодаря тонкому и ироничному изображению жизни современного офиса. В пьесе всего четыре персонажа, все они находятся в ожидании важного собеседования на престижную должность — и хотя собеседование почему-то всё никак не начинается, никто из них не уходит из офиса. Эта интригующая и смешная пьеса понравится всем, кто любит неожиданные открытия и готов взглянуть на себя и весь наш современный мир со стороны. Для зрителей старше 16 лет.