Приглашаем к участию во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»

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Идея Конкурса – в привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел. Это системный проект, инициированный в пик дискуссии о реформе местного самоуправления (принятие ФЗ – 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).Присоединиться к проекту могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из всех субъектов Российской Федерации (студенты, аспиранты, молодые предприниматели и специалисты, молодые общественные деятели и ученые). Подробности – в Положении о конкурсе.Авторы наиболее актуальных и востребованных инициатив получают поддержку и дальнейшее сопровождение своих проектов. Победителей также ждут образовательные гранты и льготы при поступлении в российские вузы, стажировки и трудоустройство в крупных российских компаниях, дополнительное обучение и участие в программе наставничества.