19 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:47 | 19 декабря
Студенты Игоря Баголея сыграют Жорди Гальсерана «Метод Грёнхольма»
12:00 | 19 декабря
Приглашаем к участию во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»
11:44 | 19 декабря
Состоялось итоговое общее собрание членов некоммерческого партнерства «Русский Лосось»
11:40 | 19 декабря
Песню-признание подарили поклонникам Михаил Гуцериев и Интарс Бусулис
11:18 | 19 декабря
Центральная городская библиотека приглашает на выставку «Новый год. Все мы родом из детства…»
10:37 | 19 декабря
В Саратове состоится межрегиональный юношеский турнир по фехтованию
09:57 | 19 декабря
Новую песню «Жарко» представил певец Норис
09:00 | 19 декабря
В Саратове состоится рождественский турнир по мини-футболу
21:59 | 18 декабря
Финалистом премии «Цифровые вершины» стала CRM-система «Простой бизнес»
21:49 | 18 декабря
Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Приглашаем к участию во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Новости


На территории Российской Федерации стартовал XVII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».

Идея Конкурса – в привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел. Это системный проект, инициированный в пик дискуссии о реформе местного самоуправления (принятие ФЗ – 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Присоединиться к проекту могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из всех субъектов Российской Федерации (студенты, аспиранты, молодые предприниматели и специалисты, молодые общественные деятели и ученые). Подробности – в Положении о конкурсе.

Авторы наиболее актуальных и востребованных инициатив получают поддержку и дальнейшее сопровождение своих проектов. Победителей также ждут образовательные гранты и льготы при поступлении в российские вузы, стажировки и трудоустройство в крупных российских компаниях, дополнительное обучение и участие в программе наставничества.
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