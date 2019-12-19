19 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
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Центральная городская библиотека приглашает на выставку «Новый год. Все мы родом из детства…»

Новости


В Центре муниципальной и краеведческой информации Центральной городской библиотеки в преддверии новогодних праздников организована книжно-иллюстрированная выставка «Все мы родом из детства: битвы на красном паласе».

На экспозиции представлены фигурки русских воинов, римлян, пиратов, ковбоев, индейцев из личной коллекции корреспондента передачи «Не за тридевять земель», сотрудника ОГУ «Государственный архив Саратовской области» Алексея Доскова.

Выставку дополняют книги и издания из фондов Центральной городской библиотеки.

Выставка экспонируется до 15 января 2020 года по адресу: ул. Зарубина, 158/162, Центральная городская библиотека. Часы работы: с 9.00 до 20.00.

Вход свободный.
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