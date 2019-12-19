19 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:47 | 19 декабря
Студенты Игоря Баголея сыграют Жорди Гальсерана «Метод Грёнхольма»
12:00 | 19 декабря
Приглашаем к участию во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»
11:44 | 19 декабря
Состоялось итоговое общее собрание членов некоммерческого партнерства «Русский Лосось»
11:40 | 19 декабря
Песню-признание подарили поклонникам Михаил Гуцериев и Интарс Бусулис
11:18 | 19 декабря
Центральная городская библиотека приглашает на выставку «Новый год. Все мы родом из детства…»
10:37 | 19 декабря
В Саратове состоится межрегиональный юношеский турнир по фехтованию
09:57 | 19 декабря
Новую песню «Жарко» представил певец Норис
09:00 | 19 декабря
В Саратове состоится рождественский турнир по мини-футболу
21:59 | 18 декабря
Финалистом премии «Цифровые вершины» стала CRM-система «Простой бизнес»
21:49 | 18 декабря
Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»
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В Саратове состоится межрегиональный юношеский турнир по фехтованию

Новости


С 19 по 25 декабря на базе ГУПСО «СК «Кристалл» (5-я Дачная) будут проходить Межрегиональный турнир по фехтованию на призы олимпийских чемпионов Сисикина Ю.Ф., Прудсковой В.А, Шарова Ю.Д. среди мальчиков и девочек 2008 года рождения и моложе и Всероссийский турнир по фехтованию на призы олимпийских чемпионов Сисикина Ю.Ф., Прудсковой В.А, Шарова Ю.Д. среди юношей и девушек 2005/2007 годов рождения, 2003/2006 годов рождения.

Всероссийский турнир по фехтованию на призы олимпийских чемпионов Сисикина Ю.Ф., Прудсковой В.А, Шарова Ю.Д. впервые был проведен в 2002 году.
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