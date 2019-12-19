В Саратове состоится межрегиональный юношеский турнир по фехтованию
С 19 по 25 декабря на базе ГУПСО «СК «Кристалл» (5-я Дачная) будут проходить Межрегиональный турнир по фехтованию на призы олимпийских чемпионов Сисикина Ю.Ф., Прудсковой В.А, Шарова Ю.Д. среди мальчиков и девочек 2008 года рождения и моложе и Всероссийский турнир по фехтованию на призы олимпийских чемпионов Сисикина Ю.Ф., Прудсковой В.А, Шарова Ю.Д. среди юношей и девушек 2005/2007 годов рождения, 2003/2006 годов рождения.
Всероссийский турнир по фехтованию на призы олимпийских чемпионов Сисикина Ю.Ф., Прудсковой В.А, Шарова Ю.Д. впервые был проведен в 2002 году.