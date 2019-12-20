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Театр кукол «Теремок» стал победителем I Международного конкурса ватной игрушки

Новости


Саратовский театр кукол «Теремок» стал победителем I Международного конкурса ватной игрушки, который проходил в рамках года Театра в России.

Церемония награждения победителей проходила 13 декабря в Гостином дворе в Москве.

Театр представил на международный конкурс игрушку, выполненную совместно со зрителями по мотивам спектакля «Бременские музыканты». Педагог театра Марина Мацуцкая организовала серию детских мастер-классов в театре, рассказала зрителям о технике классической ватной игрушки и вместе с детьми сделала игрушку по мотивам спектакля.

От участников требовалась не только соблюдать верность сложившимся традициям и устоявшимся технологиям, но и, «в соответствии с духом времени, активно осваивать новые художественные приёмы и материалы».
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