В Саратове состоится рождественский турнир по мини-футболу
28 декабря начнется открытый городской Рождественский турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества среди детско-юношеских команд 2004-2005, 2007-2008, 2010-2011 г.р. в сезоне 2019 - 2020 годов.
Три возрастных группы, представленные в этом году соберут не только команды-представители Саратова и Саратовской области, но так же ожидается участие в турнире команд из городов Пенза и Екатеринбург.
Таким образом, ежегодный турнир становится известен на всероссийском уровне. Уже сейчас на турнир заявились по 12 команд в возрастных категориях 2004-2005, 2007-2008 г.р., и 8 команд в возрастной категории 2010-2011 г.р.
Расписание групповых этапов:
28-30 декабря игры команд 2004-2005 г.р.;
02-04 января игры команд 2007-2008 г.р.;
05-07 января игры команд 2010-2011 г.р.;
Финальные игры и игры за 3 место состоятся 8декабря.