19 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:47 | 19 декабря
Студенты Игоря Баголея сыграют Жорди Гальсерана «Метод Грёнхольма»
12:00 | 19 декабря
Приглашаем к участию во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»
11:44 | 19 декабря
Состоялось итоговое общее собрание членов некоммерческого партнерства «Русский Лосось»
11:40 | 19 декабря
Песню-признание подарили поклонникам Михаил Гуцериев и Интарс Бусулис
11:18 | 19 декабря
Центральная городская библиотека приглашает на выставку «Новый год. Все мы родом из детства…»
10:37 | 19 декабря
В Саратове состоится межрегиональный юношеский турнир по фехтованию
09:57 | 19 декабря
Новую песню «Жарко» представил певец Норис
09:00 | 19 декабря
В Саратове состоится рождественский турнир по мини-футболу
21:59 | 18 декабря
Финалистом премии «Цифровые вершины» стала CRM-система «Простой бизнес»
21:49 | 18 декабря
Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Финалистом премии «Цифровые вершины» стала CRM-система «Простой бизнес»

Новости
В рамках Российской Недели Интернета RIW-2019 состоялось вручение премии «Цифровые вершины».

Финалистом премии «Цифровые вершины» стала CRM-система «Простой бизнес»

В конкурсе российских разработчиков, создающих IT-решения для повышения эффективности бизнеса и госструктур, финалистом стала CRM-система «Простой бизнес» как лучшее решение для управления проектами и бизнес-коммуникации.
Свыше 130 000 пользователей из разных стран мира сегодня используют CRM-систему «Простой бизнес». Программа комплексно автоматизирует управление организацией, не требуя установки дополнительных модулей. Широкий спектр возможностей и универсальность CRM по достоинству оценило жюри премии.
Директор по развитию CRM-системы «Простой бизнес» Ирина Лой отметила, что с CRM в настоящее время работают индивидуальные предприниматели и крупные организации, включая общественные. Программа регулярно модернизируется разработчиками, учитывающих потребности бизнеса. В следующем году специалисты компании планируют запустить новую платформу программы.

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