Финалистом премии «Цифровые вершины» стала CRM-система «Простой бизнес»
В рамках Российской Недели Интернета RIW-2019 состоялось вручение премии «Цифровые вершины».
В конкурсе российских разработчиков, создающих IT-решения для повышения эффективности бизнеса и госструктур, финалистом стала CRM-система «Простой бизнес» как лучшее решение для управления проектами и бизнес-коммуникации.
Свыше 130 000 пользователей из разных стран мира сегодня используют CRM-систему «Простой бизнес». Программа комплексно автоматизирует управление организацией, не требуя установки дополнительных модулей. Широкий спектр возможностей и универсальность CRM по достоинству оценило жюри премии.
Директор по развитию CRM-системы «Простой бизнес» Ирина Лой отметила, что с CRM в настоящее время работают индивидуальные предприниматели и крупные организации, включая общественные. Программа регулярно модернизируется разработчиками, учитывающих потребности бизнеса. В следующем году специалисты компании планируют запустить новую платформу программы.
В конкурсе российских разработчиков, создающих IT-решения для повышения эффективности бизнеса и госструктур, финалистом стала CRM-система «Простой бизнес» как лучшее решение для управления проектами и бизнес-коммуникации.
Свыше 130 000 пользователей из разных стран мира сегодня используют CRM-систему «Простой бизнес». Программа комплексно автоматизирует управление организацией, не требуя установки дополнительных модулей. Широкий спектр возможностей и универсальность CRM по достоинству оценило жюри премии.
Директор по развитию CRM-системы «Простой бизнес» Ирина Лой отметила, что с CRM в настоящее время работают индивидуальные предприниматели и крупные организации, включая общественные. Программа регулярно модернизируется разработчиками, учитывающих потребности бизнеса. В следующем году специалисты компании планируют запустить новую платформу программы.