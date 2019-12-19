Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»

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Киножурнал «Ералаш» существует уже более 40 лет. Долгое время в нём могли сниматься только московские ребята.Сейчас такая возможность появилась и у ребят из нашего города Саратова.Оригинальный проект «Студия Звезд» - это яркие юмористические сюжеты, где в главных ролях снимаются школьники и молодежь.Юные актеры поучаствовали в шоу мыльных пузырей, поиграли с большими новогодними медведями и разноцветными облачными фьоками, а также изучили процессы взаимодействия жидкого азота с кипятком.Арина Руфанова целых два года посещала киношколу и в дальнейшем планирует развивать свой актерский талант.-Мама отвела меня на кастинг, мне, например, сложно не было, - рассказывает Арина. - Очень понравились мастер-классы, особенно по киногриму. Второй год было интереснее и сложнее. Еще обязательно приду!Александр Волгин на данный момент посещает киношколу «Ералаш-Саратов»:-Я сейчас уже в группе ПРОФИ – стало больше практики, больше эфирного времени, роли уже, конечно, сложнее, зато интереснее. Скоро буду смотреть на себя в телевизоре!Евгений Дмитриев, популярный инстаграмщик желает новым «ералашикам» успехов: «Верьте в себя и все получится! Кстати, в январе идет набор нового сезона, так что, ребята, тут весело и интересно, добро пожаловать!