Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»
В Синема 5 в Заводском районе прошел закрытый премьерный показ восьмого сезона «Ералаш-Саратов». Выпускники регионального «Ералаша» получили свидетельства об окончании киношколы.
Киножурнал «Ералаш» существует уже более 40 лет. Долгое время в нём могли сниматься только московские ребята.
Сейчас такая возможность появилась и у ребят из нашего города Саратова.
Оригинальный проект «Студия Звезд» - это яркие юмористические сюжеты, где в главных ролях снимаются школьники и молодежь.
Юные актеры поучаствовали в шоу мыльных пузырей, поиграли с большими новогодними медведями и разноцветными облачными фьоками, а также изучили процессы взаимодействия жидкого азота с кипятком.
Арина Руфанова целых два года посещала киношколу и в дальнейшем планирует развивать свой актерский талант.
-Мама отвела меня на кастинг, мне, например, сложно не было, - рассказывает Арина. - Очень понравились мастер-классы, особенно по киногриму. Второй год было интереснее и сложнее. Еще обязательно приду!
Александр Волгин на данный момент посещает киношколу «Ералаш-Саратов»:
-Я сейчас уже в группе ПРОФИ – стало больше практики, больше эфирного времени, роли уже, конечно, сложнее, зато интереснее. Скоро буду смотреть на себя в телевизоре!
Евгений Дмитриев, популярный инстаграмщик желает новым «ералашикам» успехов: «Верьте в себя и все получится! Кстати, в январе идет набор нового сезона, так что, ребята, тут весело и интересно, добро пожаловать!
Киножурнал «Ералаш» существует уже более 40 лет. Долгое время в нём могли сниматься только московские ребята.
Сейчас такая возможность появилась и у ребят из нашего города Саратова.
Оригинальный проект «Студия Звезд» - это яркие юмористические сюжеты, где в главных ролях снимаются школьники и молодежь.
Юные актеры поучаствовали в шоу мыльных пузырей, поиграли с большими новогодними медведями и разноцветными облачными фьоками, а также изучили процессы взаимодействия жидкого азота с кипятком.
Арина Руфанова целых два года посещала киношколу и в дальнейшем планирует развивать свой актерский талант.
-Мама отвела меня на кастинг, мне, например, сложно не было, - рассказывает Арина. - Очень понравились мастер-классы, особенно по киногриму. Второй год было интереснее и сложнее. Еще обязательно приду!
Александр Волгин на данный момент посещает киношколу «Ералаш-Саратов»:
-Я сейчас уже в группе ПРОФИ – стало больше практики, больше эфирного времени, роли уже, конечно, сложнее, зато интереснее. Скоро буду смотреть на себя в телевизоре!
Евгений Дмитриев, популярный инстаграмщик желает новым «ералашикам» успехов: «Верьте в себя и все получится! Кстати, в январе идет набор нового сезона, так что, ребята, тут весело и интересно, добро пожаловать!