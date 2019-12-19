19 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:47 | 19 декабря
Студенты Игоря Баголея сыграют Жорди Гальсерана «Метод Грёнхольма»
12:00 | 19 декабря
Приглашаем к участию во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»
11:44 | 19 декабря
Состоялось итоговое общее собрание членов некоммерческого партнерства «Русский Лосось»
11:40 | 19 декабря
Песню-признание подарили поклонникам Михаил Гуцериев и Интарс Бусулис
11:18 | 19 декабря
Центральная городская библиотека приглашает на выставку «Новый год. Все мы родом из детства…»
10:37 | 19 декабря
В Саратове состоится межрегиональный юношеский турнир по фехтованию
09:57 | 19 декабря
Новую песню «Жарко» представил певец Норис
09:00 | 19 декабря
В Саратове состоится рождественский турнир по мини-футболу
21:59 | 18 декабря
Финалистом премии «Цифровые вершины» стала CRM-система «Простой бизнес»
21:49 | 18 декабря
Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»

Новости / Общество
В Синема 5 в Заводском районе прошел закрытый премьерный показ восьмого сезона «Ералаш-Саратов». Выпускники регионального «Ералаша» получили свидетельства об окончании киношколы.

Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»

Киножурнал «Ералаш» существует уже более 40 лет. Долгое время в нём могли сниматься только московские ребята.
Сейчас такая возможность появилась и у ребят из нашего города Саратова.

Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»

Оригинальный проект «Студия Звезд» - это яркие юмористические сюжеты, где в главных ролях снимаются школьники и молодежь.

Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»
Юные актеры поучаствовали в шоу мыльных пузырей, поиграли с большими новогодними медведями и разноцветными облачными фьоками, а также изучили процессы взаимодействия жидкого азота с кипятком.

Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»
Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»

Арина Руфанова целых два года посещала киношколу и в дальнейшем планирует развивать свой актерский талант.
-Мама отвела меня на кастинг, мне, например, сложно не было, - рассказывает Арина. - Очень понравились мастер-классы, особенно по киногриму. Второй год было интереснее и сложнее. Еще обязательно приду!

Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»

Александр Волгин на данный момент посещает киношколу «Ералаш-Саратов»:
-Я сейчас уже в группе ПРОФИ – стало больше практики, больше эфирного времени, роли уже, конечно, сложнее, зато интереснее. Скоро буду смотреть на себя в телевизоре!

Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»
Евгений Дмитриев, популярный инстаграмщик желает новым «ералашикам» успехов: «Верьте в себя и все получится! Кстати, в январе идет набор нового сезона, так что, ребята, тут весело и интересно, добро пожаловать!

Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»
Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»
Саратовские мальчишки и девчонки, а также их родители стали участниками «Ералаша»
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