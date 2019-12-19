Зимняя сессия "Большого чтения-2019" будет посвящена творчеству Алексея Слаповского
20 декабря 2019 года в 11:00 в камерном зале Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке состоится торжественное открытие зимней сессии проекта «Большое чтение в Саратовской области» – «Алексей Слаповский.
Жизнь, прожитая с героями» (к Году театра в России). Сессия посвящена творчеству нашего земляка, российского писателя, сценариста и драматурга Алексея Слаповского. Автор сценария и ведущий – режиссер-постановщик Областной филармонии им. А. Шнитке А. В. Авдонин.
С рассказом о творчестве нашего земляка «Саратовская Йокнапатофа Алексея Слаповского» выступит профессор НИУ СГУ имени Н. Г. Чернышевского, доктор филологических наук Артём Николаевич Зорин.
Участники проекта смогут познакомиться с выставкой-инсталляцией «Весь мир – театр», которая является своеобразной «визитной карточкой» Областной универсальной научной библиотеки в Год театра в России. На выставке можно увидеть настоящий «театр книги»: воспроизведенный литературный поединок между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным, театральные усмешки с Фаиной Раневской, «книжные десерты», безумное чаепитие из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и многое другое.