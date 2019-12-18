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Паралимпийский урок от «Хоккея без барьеров» и Дениса Тарасова: о смелости, решимости, вдохновении, равенстве

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Паралимпийский урок от «Хоккея без барьеров» и Дениса Тарасова: о смелости, решимости, вдохновении, равенстве

В Саратове состоялся Паралимпийский урок, посвящённый адаптивному хоккею.

Помните фразу из песенки "Как вы яхту назовете, так она и поплывет"? Казалось бы, мультяшная, шутливая, а в реальной жизни свою правоту подтверждает. Вот яркий пример. Два года назад АНО «Центр ледовых видов спорта "Крылья" (город Энгельс) придумала проект "Хоккей без барьеров", направленный укрепление здоровья детей с ОВЗ посредством занятий адаптивным хоккеем. Осмелился предположить, что руководитель организации Сергей Родионов следовал при разработке проекта Паралимпийским принципам:" смелость, решимость, вдохновение, равенство". К тому же у Сергея Валерьевича благодаря многолетним наблюдениям разработана целая теория (весьма доказательная) об исключительной терапевтической пользе игровых видов спорта для детей с особенностями развития. В результате в прошлом году "Хоккей без барьеров" получил финансовую поддержку – грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. При помощи этих финансовых вливаний в Саратовский регион пришёл захватывающий, стремительный следж-хоккей. Год назад итогом проекта стало создание и выход в лидеры на турнирах самого высокого уровня Саратовской детской следж-хоккейной команды "Крылья". Так, название большой адаптивной программы "Хоккей без барьеров" оправдал точность заложенного в ней смысла. Перед детьми Саратова и Энгельса, которые в силу их физических ограничений стали рушиться барьеры проблем, одиночества неверия в себя. За это время был сокрушен и главный барьер:в возможностях между детьми с ОВЗ и их здоровыми сверстниками. Взамен ребята обрели друзей из разных городов России и за её пределами, веру в себя и свои силы. Проект получился настолько эффективным, что в этом году был отмечен повторным грантом Президента России. Наставник "крылатых" спортсменов сосредоточены не только на турнирах. По мнению Сергея Родионов, настала пора преодолеть и "количественный" барьер. О хоккее следж должны узнать как можно больше детей с ограничениями по здоровью. Вместе со своими воспитанники тренеры ДСХК устраивают показательные матчи в ледовых ФОКах малых городов Саратовской области. Совместно с именитыми друзьями команды фронтмены "Крыльев" проводят Паралимпийские уроки.

Подобное занятие состоялось в минувший понедельник на базе школы-интерната N4 города Саратова для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. В гости к воспитанникам учреждения пришли Сергей Родионов и Паралимпийский чемпион, пловец из Энгельса Денис Тарасов.

В Паралимпийском уроке приняли участие ученики младших классов и школьники среднего звена. Они услышали от прославленного паралимпионика о его дороги в спорт, о том, как занятия плаванием помогли ему справиться с недугом, сопутствующими трудностями и попросту ощутить себя счастливым человеком.

Тренер "Крыльев" рассказал собравшихся о следж-хоккее. Дети и их педагоги посмотрели фильм об этом виде спорта.

На встрече присутствовали и сами игроки команды - в составе "Крыльев" порядка десяти воспитанников четвёртого интерната. Денис Тарасов вручил ребятам настоящие профессиональные канадские клюшки для адаптивного Хоккея. Кипенно-белые как снег со льдом они тем не менее не встретятся. С помощью них следж-хоккеисты будут отрабатывать броски и удары на "сухих" тренировках. Директор школы-интерната Ольга Макеева так воодушевилась успехами своих воспитанников, что вместе с тренером "Крыльев" Игорем Широких инициировала создание в стенах руководимой ей образовательной организации бросковой зоны для тренировок по адаптивному хоккею.

Помимо этого игрокам "Крыльев" ведущие урока передали сертификат номиналом в сто тысяч рублей, которым клуб был награждён за третье место на Фонбет Фестивале Детской следж-хоккейной лиги, прошедшем в начале декабря в городе Сочи.

Парвлимпийский урок завершился совместной фотосессией. И надеждой. Надеждой на то, что количество следж-хоккеистов в Саратовской области вырастет уже в ближайшем будущем.

Автор Елена Маркелова
Фото Татьяны Алешиной