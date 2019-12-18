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Жительница Балакова Людмила Долгополова: у блогера на пенсии жизнь только начинается

Новости


Жительница Балакова Людмила Анатольевна Долгополова стала бронзовым призером всероссийского конкурса среди пенсионеров «Спасибо Интернету-2019», организованного при поддержке Пенсионного фонда России.

В этом году в масштабном состязании приняли участие свыше 4,5 тысяч представителей старшего поколения из разных уголков страны. Саратовская область вошла в число самых активных регионов, заняв седьмую строчку среди всех субъектов по количеству присланных конкурсных работ.

Людмила Анатольевна Долгополова вместе с остальными участниками также отправила в адрес организаторов конкурса эссе о том, как она познакомилась с Интернетом и как Всемирная сеть изменила ее жизнь. Ее жизнеутверждающий рассказ о себе и о своей судьбе тронул сердца судейской комиссии.
Много лет назад уважаемому балаковскими студентами преподавателю физкультуры Людмиле Долгополовой пришлось кардинально изменить свою жизнь. В поисках финансовой стабильности спортсменка оставила любимую работу в ВУЗе, и решила попробовать себя в других сферах деятельности, в том числе в бизнесе. Именно тогда Людмила Анатольевна поняла, что ей очень не хватает знания компьютера. «Друзья познакомили меня со сложной, как мне тогда казалось, техникой. Я впервые зарегистрировалась в социальных сетях. И это стало началом новой для меня жизни», - поделилась своими впечатлениями молодая и энергичная балаковская пенсионерка.

Людмила Анатольевна нашла много новых друзей в Интернете и вернулась к спорту. Во многом благодаря этим связям она стала посещать бассейн и набрала группу желающих научиться плавать. «За несколько лет я разработала свою систему индивидуального обучения плаванию взрослых людей, которая помогает не только уверенно держаться на воде, но и реабилитироваться после травм. Очень приятно заниматься по-настоящему любимым делом и при этом приносить пользу окружающим», - отметила Людмила Долгополова.

В социальных сетях Людмила Анатольевна узнала об областной спартакиаде среди пенсионеров, которую ежегодно проводит Отделение Пенсионного фонда. Смелую и решительную пенсионерку включили в команду Управления ПФР в Балаковском районе, которая в 2019 году стала обладателем золотых медалей этого областного турнира.
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