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Михаил Исаев напомнил предпринимателям Ленинского района о соблюдении дизайн-кода торговых помещений

Новости


Вчера, 17 декабря, состоялась встреча главы муниципального образования «Город Саратов» Михаила Исаева и руководителей профильных структурных подразделений с предпринимателями Ленинского района.

Собравшимся напомнили о соблюдении дизайн-кода торговых помещений. Встреча в Ленинском районе стала завершающей - подобные мероприятия уже прошли во всех районах Саратова.

Новые Правила благоустройства были приняты еще в прошлом году. До июня 2019 года предпринимателям давали возможность добровольно заменить несоответствующие рекламные конструкции, но часть коммерсантов так и не оформила фасады и вывески своих магазинов согласно утвержденным Правилам благоустройства. Теперь у администрации есть право взимать штрафы за несоответствие дизайн-коду – закон вступил в силу 10 декабря текущего года. В ходе встречи глава города отметил, что у администрации нет цели штрафовать предпринимателей. А есть задача – изменить город, сделать его лучше.

«Встречаясь с предпринимателями других районов, мы пришли к тому, что хотим получить другой город. И я хотел бы подчеркнуть – давайте делать его таким вместе. Мы, как власть, без вас это сделать не сможем. Мы со своей стороны будем делать то, что в рамках наших полномочий. В следующем году мы планируем начать ремонт тротуаров. За два-три года мы их должны сделать. Мы сделаем "полы", но "стены" мы должны сделать вместе с вами», - обратился к собравшимся Михаил Исаев.
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