МЧС напоминает о Правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий.

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Пять классов опасности пиротехнических изделий:1 - бенгальские огни,2 и 3 - более сильные. Их использование в помещениях категорически запрещено и может привести не только к пожару, но и к разрушению конструкций.4 и 5 - эти классы пиротехники разрешено применять только профессионалам, имеющим специальную лицензию. Ее используют для больших салютов. Современные пиротехнические средства представляют большой интерес для детей и подростков. Во многих случаях бесконтрольное обращение с опасными «игрушками» приводит к трагическим последствиям.Покупка пиротехники:- покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или секциях магазинов;- следите, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной;- проверяйте наличие инструкции на русском языке;- убедитесь, что срок годности изделия не истек.Хранение пиротехники:- храните пиротехнику как можно дальше от источников тепла;- не храните пиротехнику во влажных поме­щениях;Запуск пиротехники:- не допускайте детей младше 16 лет к самосто­ятельному запуску ракет и петард;- убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (30 метров) отсутствуют препятствия для запуска пиротехники (здания, сооружения, деревья и т.д.);- никогда не наклоняйтесь над пиротехническим изделием при запуске;- совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки. Ни одно подожженное изде­лие, кроме бенгальских огней, нельзя дер­жать в руках;- выйдите за радиус опасной зоны после под­жога фитиля;- не запускайте изделия при сильном ветре;- никогда не пытайтесь запустить пиротехниче­ское изделие повторно, если оно не сработало;- не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте петарды под ноги.