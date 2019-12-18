МЧС напоминает о Правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий
МЧС напоминает о Правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий.
Пять классов опасности пиротехнических изделий:
1 - бенгальские огни,
2 и 3 - более сильные. Их использование в помещениях категорически запрещено и может привести не только к пожару, но и к разрушению конструкций.
4 и 5 - эти классы пиротехники разрешено применять только профессионалам, имеющим специальную лицензию. Ее используют для больших салютов. Современные пиротехнические средства представляют большой интерес для детей и подростков. Во многих случаях бесконтрольное обращение с опасными «игрушками» приводит к трагическим последствиям.
Покупка пиротехники:
- покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или секциях магазинов;
- следите, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной;
- проверяйте наличие инструкции на русском языке;
- убедитесь, что срок годности изделия не истек.
Хранение пиротехники:
- храните пиротехнику как можно дальше от источников тепла;
- не храните пиротехнику во влажных помещениях;
Запуск пиротехники:
- не допускайте детей младше 16 лет к самостоятельному запуску ракет и петард;
- убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (30 метров) отсутствуют препятствия для запуска пиротехники (здания, сооружения, деревья и т.д.);
- никогда не наклоняйтесь над пиротехническим изделием при запуске;
- совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки. Ни одно подожженное изделие, кроме бенгальских огней, нельзя держать в руках;
- выйдите за радиус опасной зоны после поджога фитиля;
- не запускайте изделия при сильном ветре;
- никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;
- не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте петарды под ноги.