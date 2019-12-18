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МЧС напоминает о Правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий

Новости


МЧС напоминает о Правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий.

Пять классов опасности пиротехнических изделий:

1 - бенгальские огни,

2 и 3 - более сильные. Их использование в помещениях категорически запрещено и может привести не только к пожару, но и к разрушению конструкций.

4 и 5 - эти классы пиротехники разрешено применять только профессионалам, имеющим специальную лицензию. Ее используют для больших салютов. Современные пиротехнические средства представляют большой интерес для детей и подростков. Во многих случаях бесконтрольное обращение с опасными «игрушками» приводит к трагическим последствиям.

Покупка пиротехники:

- покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или секциях магазинов;

- следите, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной;

- проверяйте наличие инструкции на русском языке;

- убедитесь, что срок годности изделия не истек.

Хранение пиротехники:

- храните пиротехнику как можно дальше от источников тепла;

- не храните пиротехнику во влажных поме­щениях;

Запуск пиротехники:

- не допускайте детей младше 16 лет к самосто­ятельному запуску ракет и петард;

- убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (30 метров) отсутствуют препятствия для запуска пиротехники (здания, сооружения, деревья и т.д.);

- никогда не наклоняйтесь над пиротехническим изделием при запуске;

- совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки. Ни одно подожженное изде­лие, кроме бенгальских огней, нельзя дер­жать в руках;

- выйдите за радиус опасной зоны после под­жога фитиля;

- не запускайте изделия при сильном ветре;

- никогда не пытайтесь запустить пиротехниче­ское изделие повторно, если оно не сработало;

- не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте петарды под ноги.
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