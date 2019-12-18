«Областная специальная библиотека для слепых» получила оборудование для тифлокомментирования
ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» получила оборудование для тифлокомментирования от Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» (Москва) в рамках Гранта программы «Особый взгляд».
Тифлокомментирование – это новая социальная услуга для людей с проблемами зрения.
Тифлокомментирование – (от греч. typhlos - слепой, от лат. commentarius - заметки, толкование) лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных пояснений. Термин введён С.Н. Ваньшиным (автором российской концепции тифлокомментирования) в 2002 г.
Тифлокомментарий – это целевая информация, специально подготовленная для слепых (слабовидящих) для замещения (или дополнения) визуальной информации, которую воспринимает зрячий и которая из-за слепоты недоступна (или малодоступна) слепым (слабовидящим).
Профессиональное оборудование для тифлокомментирования предоставит возможность качественно и грамотно развивать тифлокомментирование в нашем городе.
В 2019 году сотрудник Областной специальной библиотеки для слепых Ксения Голубь прошла обучение в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп» по дополнительной профессиональной программе «Тифлокомментирование» в рамках реализации социально-значимого проекта «Развитие тифлокомметирования в городах России». По итогам обучения присвоена квалификационная категория «Тифлокомментатор высшей категории».