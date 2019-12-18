18 декабря 2019 СРЕДА
Новости
15:48 | 18 декабря
Три тысячи волонтеров Саратовской области помогут провести перепись населения
14:53 | 18 декабря
В Саратове подведены итоги операции "Нетрезвый водитель"
14:07 | 18 декабря
Паралимпийский урок от «Хоккея без барьеров» и Дениса Тарасова: о смелости, решимости, вдохновении, равенстве
13:30 | 18 декабря
«Областная специальная библиотека для слепых» получила оборудование для тифлокомментирования
12:41 | 18 декабря
МЧС напоминает о Правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий
11:38 | 18 декабря
Саратовец стал призером Всероссийских соревнований по боксу
10:38 | 18 декабря
Жительница Балакова Людмила Долгополова: у блогера на пенсии жизнь только начинается
10:00 | 18 декабря
Сегодня в Саратовском ТЮЗе состоится торжество в честь подведения итогов Года театра
09:12 | 18 декабря
Михаил Исаев напомнил предпринимателям Ленинского района о соблюдении дизайн-кода торговых помещений
17:00 | 17 декабря
На проспекте Кирова появились новые арт-объекты
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

«Областная специальная библиотека для слепых» получила оборудование для тифлокомментирования

Новости


ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» получила оборудование для тифлокомментирования от Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» (Москва) в рамках Гранта программы «Особый взгляд».

Тифлокомментирование – это новая социальная услуга для людей с проблемами зрения.

Тифлокомментирование – (от греч. typhlos - слепой, от лат. commentarius - заметки, толкование) лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных пояснений. Термин введён С.Н. Ваньшиным (автором российской концепции тифлокомментирования) в 2002 г.

Тифлокомментарий – это целевая информация, специально подготовленная для слепых (слабовидящих) для замещения (или дополнения) визуальной информации, которую воспринимает зрячий и которая из-за слепоты недоступна (или малодоступна) слепым (слабовидящим).

Профессиональное оборудование для тифлокомментирования предоставит возможность качественно и грамотно развивать тифлокомментирование в нашем городе.

В 2019 году сотрудник Областной специальной библиотеки для слепых Ксения Голубь прошла обучение в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп» по дополнительной профессиональной программе «Тифлокомментирование» в рамках реализации социально-значимого проекта «Развитие тифлокомметирования в городах России». По итогам обучения присвоена квалификационная категория «Тифлокомментатор высшей категории».