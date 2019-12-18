Саратовец стал призером Всероссийских соревнований по боксу
С 11 по 15 декабря 2019года в городе Москва прошли Всероссийские соревнования по боксу памяти Заслуженного тренера СССР Б.Н.Грекова.
Воспитанник Саратовской школы олимпийского резерва по боксу в весовой категории 43кг Сергей Табояков завоевал 2 место среди юношей 2006-2007 г.р.. Спортсмена подготовил тренер Леонид Валерьевич Алексашкин. По результатам этого турнира производится отбор кандидатов в сборную команду России в возрастной категории «средние юноши».