18 декабря 2019 СРЕДА
Новости
15:48 | 18 декабря
Три тысячи волонтеров Саратовской области помогут провести перепись населения
14:53 | 18 декабря
В Саратове подведены итоги операции "Нетрезвый водитель"
14:07 | 18 декабря
Паралимпийский урок от «Хоккея без барьеров» и Дениса Тарасова: о смелости, решимости, вдохновении, равенстве
13:30 | 18 декабря
«Областная специальная библиотека для слепых» получила оборудование для тифлокомментирования
12:41 | 18 декабря
МЧС напоминает о Правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий
11:38 | 18 декабря
Саратовец стал призером Всероссийских соревнований по боксу
10:38 | 18 декабря
Жительница Балакова Людмила Долгополова: у блогера на пенсии жизнь только начинается
10:00 | 18 декабря
Сегодня в Саратовском ТЮЗе состоится торжество в честь подведения итогов Года театра
09:12 | 18 декабря
Михаил Исаев напомнил предпринимателям Ленинского района о соблюдении дизайн-кода торговых помещений
17:00 | 17 декабря
На проспекте Кирова появились новые арт-объекты
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Саратовец стал призером Всероссийских соревнований по боксу

Новости


С 11 по 15 декабря 2019года в городе Москва прошли Всероссийские соревнования по боксу памяти Заслуженного тренера СССР Б.Н.Грекова.

Воспитанник Саратовской школы олимпийского резерва по боксу в весовой категории 43кг Сергей Табояков завоевал 2 место среди юношей 2006-2007 г.р.. Спортсмена подготовил тренер Леонид Валерьевич Алексашкин. По результатам этого турнира производится отбор кандидатов в сборную команду России в возрастной категории «средние юноши».