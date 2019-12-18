Сегодня в Саратовском ТЮЗе состоится торжество в честь подведения итогов Года театра.

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Завершающийся 2019 год – Год театра, объявленный Президентом РФ – в Саратовской области был насыщен множеством событий: фестивалями, премьерами, творческими встречами, театральными выставками. Пришла пора подвести его итоги. В Саратовской области площадкой проведения закрытия Года театра выбрана Большая сцена Саратовского ТЮЗа им. Ю. П. Киселёва. Мероприятие состоится 18 декабря в 17.00.Названием и девизом праздника станет формула «Саратов – территория звёзд», а центральной метафорой – образ полёта, творческого полёта фантазии и свободного парения мысли. В торжественном мероприятии примут участие все театральные коллективы Саратовской области, они покажут отрывки из лучших постановок 2019 года. Будут собраны воедино материалы фото- и видеохроники о главных событиях Года театра – фестивалях, гастролях, премьерах, передаче символа Театрального марафона и других событиях. Состоится чествование лучших театров области, работников театров и представителей СМИ –лауреатов премии Губернатора «Саратов театральный».В фойе Саратовского ТЮЗа будут развернуты тематические фотозоны. В зоне второго этажа будет расположена выставка, на которой представлены театральные костюмы и эскизы художников к спектаклям