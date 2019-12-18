В Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония награждения фестиваля-конкурса «Театральное Приволжье»

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Театру-студии «Театралика» из Саратова вручили два кубка и два денежных сертификата: «на постановку спектакля за II место в номинации «Лучший школьный спектакль»» (спектакль «Гадкий утёнок» Г.Х. Андерсен), а также «на образовательную поездку за победу в номинации «Лучший актёр школьного спектакля»» (получил артист «Театралики» Иван Шашлов за роль Утёнка). Награды и личные поздравления коллектив получил от Машковцева Олега Александровича - заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Для всех победителей проекта также в Нижнем Новгороде была организована экскурсионная программа. В следующем году организатором фестиваля «Театральное Приволжье» фестиваля станет Удмуртия. Инициативой проведения фестиваля выступил лично полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Годом театра. За звание лучшего школьного и студенческого театра ПФО боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. В постановках приняли участие более 7 тыс. молодых актеров, школьников и студентов из всех регионов Поволжья. Постановки участников фестиваля посмотрели более 100 тыс. человек. Победители были выбраны путем суммирования результатов зрительского голосования и оценок экспертов в соотношении 50 на 50