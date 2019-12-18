18 декабря 2019 СРЕДА
Новости
15:48 | 18 декабря
Три тысячи волонтеров Саратовской области помогут провести перепись населения
14:53 | 18 декабря
В Саратове подведены итоги операции "Нетрезвый водитель"
14:07 | 18 декабря
Паралимпийский урок от «Хоккея без барьеров» и Дениса Тарасова: о смелости, решимости, вдохновении, равенстве
13:30 | 18 декабря
«Областная специальная библиотека для слепых» получила оборудование для тифлокомментирования
12:41 | 18 декабря
МЧС напоминает о Правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий
11:38 | 18 декабря
Саратовец стал призером Всероссийских соревнований по боксу
10:38 | 18 декабря
Жительница Балакова Людмила Долгополова: у блогера на пенсии жизнь только начинается
10:00 | 18 декабря
Сегодня в Саратовском ТЮЗе состоится торжество в честь подведения итогов Года театра
09:12 | 18 декабря
Михаил Исаев напомнил предпринимателям Ленинского района о соблюдении дизайн-кода торговых помещений
17:00 | 17 декабря
На проспекте Кирова появились новые арт-объекты
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Балашовский драматический театр готовит новогоднюю эксцентричную премьеру

Новости


21 декабря стартует показ праздничной премьеры БДТ - новогоднего театрального ревю «Карнавальная ночь» по пьесе Натальи Никифоровой, созданной по мотивам одноименного советского комедийного музыкального фильма Эльдара Рязанова с Людмилой Гурченко в главной роли. В предпраздничные дни вы сможете увидеть его 21, 22, 25, 26 и 30 декабря.

Конечно, коллективу БДТ хотелось напомнить о чудесном нестареющем фильме, который уже не так часто, как раньше, показывают в праздничной телевизионной программе, но все же основной задачей постановки было качественное и душевное поздравление Его Величества Зрителя с Новым годом!

Сюжет спектакля вполне рязановский – Дворец культуры, активно работающий над номерами к праздничному концерту и пришествие новой, спущенной сверху, «метлы» - некоего г-на Огурцова. Тем, кто знает, кто такой Огурцов, интрига примерно будет ясна, тем, кто не знает, тот сможет познакомиться с ней на нашем спектакле. И если кому-то захочется после или до премьеры посмотреть «Карнавальную ночь» 1956 года, мы будем только рады. Но, заметим, спектакль не повторяет фильм целиком и полностью, хотя во многом с ним перекликается.