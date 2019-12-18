Балашовский драматический театр готовит новогоднюю эксцентричную премьеру

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Конечно, коллективу БДТ хотелось напомнить о чудесном нестареющем фильме, который уже не так часто, как раньше, показывают в праздничной телевизионной программе, но все же основной задачей постановки было качественное и душевное поздравление Его Величества Зрителя с Новым годом!Сюжет спектакля вполне рязановский – Дворец культуры, активно работающий над номерами к праздничному концерту и пришествие новой, спущенной сверху, «метлы» - некоего г-на Огурцова. Тем, кто знает, кто такой Огурцов, интрига примерно будет ясна, тем, кто не знает, тот сможет познакомиться с ней на нашем спектакле. И если кому-то захочется после или до премьеры посмотреть «Карнавальную ночь» 1956 года, мы будем только рады. Но, заметим, спектакль не повторяет фильм целиком и полностью, хотя во многом с ним перекликается.