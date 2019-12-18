Балашовский драматический театр готовит новогоднюю эксцентричную премьеру
21 декабря стартует показ праздничной премьеры БДТ - новогоднего театрального ревю «Карнавальная ночь» по пьесе Натальи Никифоровой, созданной по мотивам одноименного советского комедийного музыкального фильма Эльдара Рязанова с Людмилой Гурченко в главной роли. В предпраздничные дни вы сможете увидеть его 21, 22, 25, 26 и 30 декабря.
Конечно, коллективу БДТ хотелось напомнить о чудесном нестареющем фильме, который уже не так часто, как раньше, показывают в праздничной телевизионной программе, но все же основной задачей постановки было качественное и душевное поздравление Его Величества Зрителя с Новым годом!
Сюжет спектакля вполне рязановский – Дворец культуры, активно работающий над номерами к праздничному концерту и пришествие новой, спущенной сверху, «метлы» - некоего г-на Огурцова. Тем, кто знает, кто такой Огурцов, интрига примерно будет ясна, тем, кто не знает, тот сможет познакомиться с ней на нашем спектакле. И если кому-то захочется после или до премьеры посмотреть «Карнавальную ночь» 1956 года, мы будем только рады. Но, заметим, спектакль не повторяет фильм целиком и полностью, хотя во многом с ним перекликается.