Центральная городская библиотека приглашает на музыкальную композицию «Новогодние страницы»
19 декабря в 14.00 Отдел искусств Центральной городской библиотеки (ул. Зарубина, 158/162) приглашает на музыкальную композицию «Новогодние страницы».
Гостей ждет яркое, незабываемое выступление творческого коллектива ГАУК «Саратовский Областной Дом работников искусств» - народного вокально-эстрадного ансамбля «Сюрприз». (Художественный руководитель - Ирина Васильевна Былинкина).
Приглашаются все желающие. Вход свободный .