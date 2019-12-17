17 декабря 2019 ВТОРНИК
Новости
12:23 | 17 декабря
На проспекте Кирова монтируют лавочки и кашпо
11:32 | 17 декабря
Центральная городская библиотека приглашает на музыкальную композицию «Новогодние страницы»
10:46 | 17 декабря
«Прекрасная Елена»: в Областном театре оперетты – настроение веселой античности
09:44 | 17 декабря
В Костанае состоялся круглый стол НПО России и Казахстана
09:41 | 17 декабря
Четвертый «Кубок святого Георгия» прошёл в столице
08:52 | 17 декабря
В Омской области с помощью решений РТС-тендер сумели обеспечить снижение уровня неконкурентных закупок
19:16 | 16 декабря
«Балтика» провела гастрономический ужин в Cubby Resto Bar Новосибирска
17:02 | 16 декабря
В Саратове состоится презентация книги «Я делал своё искусство для моего народа. Скульптор Д. Ф. Цаплин»
16:11 | 16 декабря
В Саратове прошел первый городской форум добровольцев «Добрый город»
15:18 | 16 декабря
Областной киновидеоцентр приготовил праздничное представление «Миссия «Новый год»
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Центральная городская библиотека приглашает на музыкальную композицию «Новогодние страницы»

Новости
Центральная городская библиотека приглашает на музыкальную композицию «Новогодние страницы»

19 декабря в 14.00 Отдел искусств Центральной городской библиотеки (ул. Зарубина, 158/162) приглашает на музыкальную композицию «Новогодние страницы».

Гостей ждет яркое, незабываемое выступление творческого коллектива ГАУК «Саратовский Областной Дом работников искусств» - народного вокально-эстрадного ансамбля «Сюрприз». (Художественный руководитель - Ирина Васильевна Былинкина).

Приглашаются все желающие. Вход свободный .