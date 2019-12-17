«Прекрасная Елена»: в Областном театре оперетты – настроение веселой античности

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Композитор обозначил жанр своего 52-го по счету произведения «оперой-буфф». И, нужно отметить, артисты нашего музыкального театра последовали за словом «буффонада» как за неукоснительным указателем. Публике была представлена веселая история, в которой заглавная героиня, отдыхая на море (по всей видимости, Эгейском), заснула в пляжном шезлонге и увидела предысторию «Илиады» Гомера.Если в настроении постановки главенствует «буффонада», то режиссер, кажется, следует принципу «оксюморона». Сочетание несочетаемого наблюдается во многом. Пародийная (на телевизионные стендаб-шоу, иногда, увы, с досадными перегибами) подача речевых диалогов контрастирует с романтичными музыкальными ариями-монологами Елены и Париса. В исполнении Натальи Коваленко красавица Елена предстает женщиной самодостаточной, женой мужа-подкаблучника, что для дамы мудрой скучно и противно. Иван Юров поет признания Париса с такой проникновенной легкостью, что отсутствие у Елены шансов на сопротивление становится очевидным с первых секунд появления его на сцене.Эклектично выглядит царица в нарядах, аутентичных 60-м годам прошлого столетия, среди других героев, облеченных в древнегреческие тоги. Поражают воображение комично-тщедушный Ахилл и муж- «тряпка» Менелай (вопрос: «Как он поведет троянцев в бой» - веселит несказанно). Но прием «оксюморона» абсолютно оправдан в данном случае, ведь мы подглядываем за сновидением. И когда Елена, просыпаясь, убегает от мужа с молодым поклонником, все встает на свои места. Брошенный супруг по сути должен быть уязвлен перспективой получения звания «рогоносец». А он облегченно вздыхает, потягивается сладко и устраивается в шезлонге с коктейлем и в окружении юных прелестниц.Мелодичная, игривая и страстная оперетта Оффенбаха в изложении артистов Саратовского областного театра оперетты содержит ясную мысль: «Если нет любви, то лучше предпочесть свободу. Встретил любовь, не лги себе и не мучь того, кого разлюбил». В этой связи хочется отметить прелестную работу художника-постановщика Елены Немчаниновой. Над происходящим на сцене, чуть позади, возвышается словно подглядывающее око Вселенной то самое яблоко раздора. По нему, как по прозрачному экрану, проплывают облака. Небесные потоки будто подтверждают: любовь, страсть, стремление быть счастливым — человеческие отношения останутся неизменными во все времена. Как небо.Эта же мысль звучит в творческой и весьма элегантной программке к спектаклю. Она ложится в руку эффектной открыткой, мол, «получите-распишитесь и добро пожаловать в зрительный зал». И получите. Распишитесь. Вы словно «откупорите шампанского бутылку». Что еще нужно для создания новогоднего настроения?Автор Елена Маркелова