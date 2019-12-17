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В Костанае состоялся круглый стол НПО России и Казахстана

Новости
В Костанае на базе ресурсного центра неправительственных организаций области 12 декабря состоялся круглый стол для НПО РФ и Казахстана.

В Костанае состоялся круглый стол НПО России и Казахстана

Встреча была организована в преддверии Форума межрегионального сотрудничества двух стран, который пройдет в 2020 году в Кокшетау. Тему мероприятия предложил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста».
Участники круглого стола обсудили план общих действий и зоны ответственности по реализации проекта Экспертного клуба «Урал-Евразия» из Екатеринбурга – проведение Российско-казахстанского молодежного конвента «Развитие и совершенствование экологических практик в приграничных территориях». Задача проекта соответствует теме будущего форума – объединить усилия общественных организаций России и Казахстана по очистке русла реки Тобол.
Галина Шнайдер, руководитель ОО «Ожерелье зеленых практик», предложила дополнить тематику форума еще одной инициативой – созданием экологических технопарков. Также в программу форума будет включена правовая секция, на чем настоял Дмитрий Долгих из общественной организации «Тигр» г. Рудный Костанайской области.

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