В Костанае состоялся круглый стол НПО России и Казахстана
В Костанае на базе ресурсного центра неправительственных организаций области 12 декабря состоялся круглый стол для НПО РФ и Казахстана.
Встреча была организована в преддверии Форума межрегионального сотрудничества двух стран, который пройдет в 2020 году в Кокшетау. Тему мероприятия предложил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста».
Участники круглого стола обсудили план общих действий и зоны ответственности по реализации проекта Экспертного клуба «Урал-Евразия» из Екатеринбурга – проведение Российско-казахстанского молодежного конвента «Развитие и совершенствование экологических практик в приграничных территориях». Задача проекта соответствует теме будущего форума – объединить усилия общественных организаций России и Казахстана по очистке русла реки Тобол.
Галина Шнайдер, руководитель ОО «Ожерелье зеленых практик», предложила дополнить тематику форума еще одной инициативой – созданием экологических технопарков. Также в программу форума будет включена правовая секция, на чем настоял Дмитрий Долгих из общественной организации «Тигр» г. Рудный Костанайской области.
Встреча была организована в преддверии Форума межрегионального сотрудничества двух стран, который пройдет в 2020 году в Кокшетау. Тему мероприятия предложил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста».
Участники круглого стола обсудили план общих действий и зоны ответственности по реализации проекта Экспертного клуба «Урал-Евразия» из Екатеринбурга – проведение Российско-казахстанского молодежного конвента «Развитие и совершенствование экологических практик в приграничных территориях». Задача проекта соответствует теме будущего форума – объединить усилия общественных организаций России и Казахстана по очистке русла реки Тобол.
Галина Шнайдер, руководитель ОО «Ожерелье зеленых практик», предложила дополнить тематику форума еще одной инициативой – созданием экологических технопарков. Также в программу форума будет включена правовая секция, на чем настоял Дмитрий Долгих из общественной организации «Тигр» г. Рудный Костанайской области.