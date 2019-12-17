Четвертый «Кубок святого Георгия» прошёл в столице

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В этот день в УСК «Крылья Советов» 8 бойцовских клубов сражались за звание сильнейшего бойцовского клуба столицы! Командный бойцовский чемпионат принес немало положительных эмоций всем тем, кто пришел в тот вечер поддержать свой клуб на сектор или смотрел трансляцию у монитора.В командной битве 2019 года приняли участие следующие команды: клуб единоборств «Русский воин», Центр единоборств «Русич», клуб боев смешанного стиля РОДЪ, клуб смешанного стиля «Лидер», Всероссийское спортивное сообщество RuBoxing Management, бойцовские клубы Russian Full Contact, Industrials Golitsyno и Namode.В финальной серии поединков впервые был представлен новый клуб единоборств «Русский воин». Несмотря на отрицательный результат воин команды Андрей Зыков, дал упорный бой Максиму Каравашкину – представителю одного из самых старых бойцовских клубов столицы – Russian Full Contact. Это бой подтвердил важный тезис, о котором говорят организаторы, что даже небольшой спортивный опыт может быть достаточным для того, чтобы выступать на «Кубке святого Георгия» и получать мотивацию к будущим победам.Во второй битве сошлись Александр Брагер из Центра единоборств «Русич» и Денис Полторак из бойцовского клуба Industrials Golitsyno. Бой легковесов получился насыщенным техническими элементами в исполнении обоих бойцов. Весь поединок на радость публики прошел в стойке, где преуспел, прежде всего, в стойкости и напористости Александр Брагер из Электростали. Победитель сразу после боя отправился на сектор «Русича», где его болельщики «раскачали» на руках!В заявочных листах всех команд оказалось не так много бойцов в категории до 61 кг, но при этом были такие парни из клуба РОДЪ как Кирилл Фоменков и Петр Берг, имеющие на двоих 14 профессиональных боев. В результате только Эдуард Брагов смог рискнуть померяться силами с одним из фаворитов в этой весовой категории. Предсказуемо Петр Берг достаточно уверенно «одеялил» Эдуарда весь бой.В поединке Алексея Дунаева (КСЕ «Лидер») и Тимура Кушакова (Russian Full Contact) фаворитом был Тимур, который в отличие от Алексея имел значительный опыт занятий борьбой. Алексей, обладающий хваткой тяжелоатлета, предпринял немало попыток, чтобы забрать бой, но все же уступил.Поединок Виктора Быстрова (RuBoxing Management) и Никиты Пронина (ЦЕ «Русич») завершился достаточно быстро. Никита Пронин с никнейном «Паровоз» «переехал» Быстрова уже в первом раунде, задушив оппонента.Поединок Ивана Калуцкого (КСЕ «Лидер») и Семёна Зорина (Namode) получился быстрым. Уже в первом раунде Иван, который дважды выступал на «Кубке святого Георгия», закончил бой техническим нокаутом. Семён до последнего защищался, а когда прекратил это делать, то в ту же секунду бой был остановлен. В клетке находился вместе с бойцами судья международной категории и 5-кратный чемпион мира по панкратиону Анатолий Меренков, который сработал в этом эпизоде безупречно.Бой Владислава Чибисова (КСЕ «Лидер») и Юрия Рахмановского (РОДЪ) был интересен тем, что Юрий – это близкий друг и товарищ самого известного участника «Кубка святого Георгия», а ныне бойца Bellator Артура Пронина, который собственно и делегировал Юрия на бой! Так как оба спортсмена дебютировали в клетке, то бой получился достаточно упорным, но закончился с некоторым преимуществом Рахмановского.В поединке Дмитрия Штогрина (Namode) и Егора Мартынова (РОДЪ) случилось первое поражение бойца из клуба смешанных единоборств РОДЪ за всю историю наших турниров. Молодой боец Егор Мартынов отдал все силы с чуть более опытным Дмитрием Штогриным, но все же уступил.В весовой категории до 70 кг подрались Олег Алексеев (RuBoxing Management) и Арсений Яцынов (ЦЕ «Русич»). Важно отметить, что два своих предыдущих поединка Яцынов проводил в весовой категории до 66 кг! Поединок завершился уверенной победой Арсения, который провел удушающий прием.В предпоследнем поединке вечера решалась судьба пояса чемпиона Москвы по панкратиону. Своими выступлениями в проекте заслужил биться за пояс Юрий Андреянов из RFC, которому был найден соперник из заявочного листа клуба РОДЪ – Константин Белозерцев. Это трехраундовое сражение войдет в историю нашего турнира как самое бескомпромиссное, где в результате 2 раунда из 3-х забрал Белозерцев.Главный бой вечера должен был определить чемпиона в весовой категории до 70 кг между лидерами рейтинга Егором Ходаковым (КСЕ «Лидер») и Василием Чуботару (Industrials Golitsyno). В самом начале боя Чуботару, как и планировал грамотно провел тейкдаун, начал возить Егору по канвасу, но в какой-то момент Ходаков сначала попробовал неудачно вытащить руку соперника на болевой, а потом смог закрыть треугольник, заставив Василия сдаться!В результате общекомандное первое место занял Центр единоборств «Русич», одержавший 3 досрочные победы. Вторым призером проекта стал клуб боев смешанного стиля РОДЪ (3 победы решением). На третьем месте клуб смешанных единоборств «Лидер» (2 победы, 2 поражения).