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В Омской области с помощью решений РТС-тендер сумели обеспечить снижение уровня неконкурентных закупок

Новости
Минэкономразвития РФ подготовило доклад по итогам 2018 года по уровню лояльности конкуренции. Рейтинг регионов возглавила Омская область.
В Омской области с помощью решений РТС-тендер сумели обеспечить снижение уровня неконкурентных закупок

Достичь высокого результата помогли успешно внедренные решения площадки РТС-тендер – модуль исполнения контрактов (МИК) и электронные магазины для закупок малого объема г. Омска и Омской области.
Используя решения РТС-тендер, Омская область смогла реализовать 97,81% стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 5 сентября 2015 г. № 1738-р, по методике, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 15 мая 2014 г. (в редакции от 4 февраля 2016 г. № 43). Игорь Бубуненко, заместитель гендиректора РТС-тендер по Сибири и Дальнему Востоку, отметил, что предлагаемые площадкой решения позволяют повысить удобство и прозрачность закупочного процесса. Начальник Главного управления контрактной системы Омской области Наталья Дохват подтвердила, что в регионе стремительно снижается уровень неконкурентных закупок. Также МИК сделал в Омской области понятным и управляемым этап исполнения контрактов со стороны заказчиков при госзакупках.

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