В Омской области с помощью решений РТС-тендер сумели обеспечить снижение уровня неконкурентных закупок
Минэкономразвития РФ подготовило доклад по итогам 2018 года по уровню лояльности конкуренции. Рейтинг регионов возглавила Омская область.
Достичь высокого результата помогли успешно внедренные решения площадки РТС-тендер – модуль исполнения контрактов (МИК) и электронные магазины для закупок малого объема г. Омска и Омской области.
Используя решения РТС-тендер, Омская область смогла реализовать 97,81% стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 5 сентября 2015 г. № 1738-р, по методике, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 15 мая 2014 г. (в редакции от 4 февраля 2016 г. № 43). Игорь Бубуненко, заместитель гендиректора РТС-тендер по Сибири и Дальнему Востоку, отметил, что предлагаемые площадкой решения позволяют повысить удобство и прозрачность закупочного процесса. Начальник Главного управления контрактной системы Омской области Наталья Дохват подтвердила, что в регионе стремительно снижается уровень неконкурентных закупок. Также МИК сделал в Омской области понятным и управляемым этап исполнения контрактов со стороны заказчиков при госзакупках.
Достичь высокого результата помогли успешно внедренные решения площадки РТС-тендер – модуль исполнения контрактов (МИК) и электронные магазины для закупок малого объема г. Омска и Омской области.
Используя решения РТС-тендер, Омская область смогла реализовать 97,81% стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 5 сентября 2015 г. № 1738-р, по методике, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 15 мая 2014 г. (в редакции от 4 февраля 2016 г. № 43). Игорь Бубуненко, заместитель гендиректора РТС-тендер по Сибири и Дальнему Востоку, отметил, что предлагаемые площадкой решения позволяют повысить удобство и прозрачность закупочного процесса. Начальник Главного управления контрактной системы Омской области Наталья Дохват подтвердила, что в регионе стремительно снижается уровень неконкурентных закупок. Также МИК сделал в Омской области понятным и управляемым этап исполнения контрактов со стороны заказчиков при госзакупках.