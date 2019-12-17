«Балтика» провела гастрономический ужин в Cubby Resto Bar Новосибирска

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Эксперты пивоварни пригласили гурманов города, интересующихся трендами в кулинарии, на организованную в рамках культурно-образовательного проекта «Пивной сомелье» экспериментальную вкусовую сессию. Гостей познакомили с фудпейрингом – искусством сочетать еду и пиво, предложив оценить на вкус три сета различных блюд в сочетании с тремя сортами пива.Ведущим гастрономического ужина выступил дивизиональный менеджер по обучению и развитию ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Михаил Юматов. Он отметил, что компания, для которой очень важно повышать культуру потребления производимой ею продукции, будет и далее продолжать проект «Пивной сомелье» и устраивать гастрономические ужины для поклонников пива. По его словам, участники проекта открывают для себя массу новых вкусовых впечатлений, получают знания об истории пива и особенностях его производства, а также огромное количество позитивных эмоций.Как рассказала директор Cubby Resto Bar Наталья Позёмина, вместе с «Балтикой» заведение расширило палитру вкусов посетителей, избежав стандартных сочетаний еды и пива, расширив традиционные рамки восприятия продуктов.