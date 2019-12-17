В Саратове состоится презентация книги «Я делал своё искусство для моего народа. Скульптор Д. Ф. Цаплин»
17 декабря в 14:00 в зале новых поступлений Областной универсальной научной библиотеки в цикле «Краеведческие встречи» состоится презентация книги Евгения Александровича Новикова «Я делал своё искусство для моего народа. Скульптор Д. Ф. Цаплин».
Автор проделал большую работу по изучению и систематизации материалов о жизни и творчестве всемирно признанного скульптора, уроженца села Малый Мелик Балашовского уезда Саратовской губернии Дмитрия Филипповича Цаплина.
Опираясь на события, описанные в книге, будет воссоздан образ скульптора, которого испанская пресса сравнивала по уровню мастерства с итальянским мастером Микеланджело Буонарроти. Будет проанализировано творчество Д. Цаплина, которое чрезвычайно индивидуально.
Произведения мастера, выполненные в камне и дереве, отличаются своеобразием, художественно убедительны и пластически завершены.
Большой интерес представляют архивные материалы, использованные в книге, воспоминания родных, друзей, земляков и учеников Д. Цаплина, а также опубликованные в советских, российских, испанских, французских и английских изданиях статьи и очерки.